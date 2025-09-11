Alles erfüllt

Vorteilswelt
Fußball International
11.09.2025 07:19
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über das Nationalteam und den wichtigen ...
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über das Nationalteam und den wichtigen Erfolg gegen Bosnien.(Bild: Krone KREATIV/GEPA)
0 Kommentare

Optimismus pur nach dem Start. Vier Spiele, vier Siege, eine Tordifferenz von plus sieben. Noch nie war Österreichs Team erfolgreicher in eine Qualifikation gestartet, noch nie waren nach nur vier Runden Fans, Experten und Kritiker überzeugt: Rot-Weiß-Rot löst das Ticket für die WM-Endrunde 2026. Schön! Denn seit Frankreich 1998 wurden unsere WM-Träume alle brutal zerstört ...

  • Für die Endrunde 2002 setzte es im Play-off ein 0:6 gegen die Türkei.
  • Für 2006 gab es in zehn Partien nur vier Siege!
  • Für 2010 war ein 3:1 in Wien gegen Frankreich der einzige Höhepunkt.
  • Für 2014 waren Deutschland und Schweden eine Nummer zu groß – Dritter!
  • Für 2018 nur Rang vier.
  • Für 2022 wurde das Playoff gegen Wales vergeigt.

Ganz ehrlich. Mit Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino erwischte Österreich für 2026 eine Traumgruppe, bisher wurden alle Aufgaben bravourös gemeistert. Dennoch waren nach dem 1:0 gegen Zypern und dem 2:1 in Zenica nicht alle Fans über Österreichs Performance glücklich. Zu wenig Spektakel, zu wenig Traumkombinationen. Zu Recht schütteln einige Teamspieler den Kopf. Weil in dieser Phase der Qualifikation nur Ergebnisse zählen, die passen zu 100 Prozent. In Schönheit gestorben ist Österreichs Nationalteam in den letzten Jahrzehnten ohnehin oft genug ...

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
