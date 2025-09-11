Alles erfüllt

Ganz ehrlich. Mit Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino erwischte Österreich für 2026 eine Traumgruppe, bisher wurden alle Aufgaben bravourös gemeistert. Dennoch waren nach dem 1:0 gegen Zypern und dem 2:1 in Zenica nicht alle Fans über Österreichs Performance glücklich. Zu wenig Spektakel, zu wenig Traumkombinationen. Zu Recht schütteln einige Teamspieler den Kopf. Weil in dieser Phase der Qualifikation nur Ergebnisse zählen, die passen zu 100 Prozent. In Schönheit gestorben ist Österreichs Nationalteam in den letzten Jahrzehnten ohnehin oft genug ...