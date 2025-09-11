„Wir lassen uns die WM nicht mehr nehmen!“

Was hätten wir nicht wieder gejammert, wenn wir vor dem Tor fünf 100er vergeben, dafür schön gespielt, jedoch nicht als Sieger vom Platz gegangen wären. Wir sind nicht Spanien, das jeden Gegner nach Belieben dominieren kann. Nach dem Erfolg in Bosnien lassen wir uns die WM nicht mehr nehmen, ich sage, dass Österreich schon vor dem letzten Spieltag, dem Rückspiel gegen Bosnien, als Gruppensieger feststeht. Rumänien ist seit Dienstag aus dem Rennen.