„Wir lassen uns die WM nicht mehr nehmen!“

Die Mannschaft hat einen riesengroßen Reifeprozess durchgemacht, extrem viel an Erfahrung gesammelt! Der Kader hat sich seit der letzten EURO kaum verändert, das schweißt zusammen. Zwölf Punkte nach vier Partien sprechen Bände, obwohl Österreich spielerisch nicht überzeugte. Da gebe ich aber ehrlich gesagt einen Pfiff drauf!
Was hätten wir nicht wieder gejammert, wenn wir vor dem Tor fünf 100er vergeben, dafür schön gespielt, jedoch nicht als Sieger vom Platz gegangen wären. Wir sind nicht Spanien, das jeden Gegner nach Belieben dominieren kann. Nach dem Erfolg in Bosnien lassen wir uns die WM nicht mehr nehmen, ich sage, dass Österreich schon vor dem letzten Spieltag, dem Rückspiel gegen Bosnien, als Gruppensieger feststeht. Rumänien ist seit Dienstag aus dem Rennen.
Mit Torhüter Schlager hat man einen sicheren Rückhalt, Sabitzer zeigte erneut Leaderqualitäten. Laimer hat seine Aufgabe als Rechtsverteidiger wie bei den Bayern gut gelöst und sich mit dem Siegestreffer belohnt. Dazu ist Kapitän und Abwehrchef Alaba wieder fit – David wird auch bei Real Madrid seine Qualitäten zeigen ...
Beim Großereignis 2026 werden wir spielerisch eine Schippe drauflegen müssen. Dann steht man aber auch am Ende der Saison, sind die Spieler im Rhythmus. Nicht so wie jetzt, wo einige Kicker für ihre Klubs noch keine einzige Minute absolvierten.
