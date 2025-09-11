Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andi Herzog:

„Wir lassen uns die WM nicht mehr nehmen!“

Fußball International
11.09.2025 06:59
Andi Herzog schreibt in seiner „Krone“-Kolumne über das Nationalteam und den wichtigen Erfolg ...
Andi Herzog schreibt in seiner „Krone“-Kolumne über das Nationalteam und den wichtigen Erfolg gegen Bosnien.(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures)
0 Kommentare

Die Mannschaft hat einen riesengroßen Reifeprozess durchgemacht, extrem viel an Erfahrung gesammelt! Der Kader hat sich seit der letzten EURO kaum verändert, das schweißt zusammen. Zwölf Punkte nach vier Partien sprechen Bände, obwohl Österreich spielerisch nicht überzeugte. Da gebe ich aber ehrlich gesagt einen Pfiff drauf!

Was hätten wir nicht wieder gejammert, wenn wir vor dem Tor fünf 100er vergeben, dafür schön gespielt, jedoch nicht als Sieger vom Platz gegangen wären. Wir sind nicht Spanien, das jeden Gegner nach Belieben dominieren kann. Nach dem Erfolg in Bosnien lassen wir uns die WM nicht mehr nehmen, ich sage, dass Österreich schon vor dem letzten Spieltag, dem Rückspiel gegen Bosnien, als Gruppensieger feststeht. Rumänien ist seit Dienstag aus dem Rennen.

Mit Torhüter Schlager hat man einen sicheren Rückhalt, Sabitzer zeigte erneut Leaderqualitäten. Laimer hat seine Aufgabe als Rechtsverteidiger wie bei den Bayern gut gelöst und sich mit dem Siegestreffer belohnt. Dazu ist Kapitän und Abwehrchef Alaba wieder fit – David wird auch bei Real Madrid seine Qualitäten zeigen ...

Beim Großereignis 2026 werden wir spielerisch eine Schippe drauflegen müssen. Dann steht man aber auch am Ende der Saison, sind die Spieler im Rhythmus. Nicht so wie jetzt, wo einige Kicker für ihre Klubs noch keine einzige Minute absolvierten.

Porträt von Andreas Herzog
Andreas Herzog
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
179.960 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
116.260 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
98.378 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1737 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1575 mal kommentiert
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1537 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Mehr Fußball International
Seit Sommer vereinslos
Weltmeister von 2018 beendet seine Karriere
Tiefe Einblicke
Mbappe packt aus: „Fußball hätte mich angewidert“
„Krone“-Stopplicht
Alles erfüllt
Kabinenparty in Zenica
„Geil, wie sich jeder mit dem Land identifiziert“
Andi Herzog:
„Wir lassen uns die WM nicht mehr nehmen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf