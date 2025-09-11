„Geil, wie sich jeder mit dem Land identifiziert“

In Zenica durfte die Rangnick-Truppe mit 500 Anhängern feiern, nachdem man den Hexenkessel abgekühlt hatte. Als Lohn gab es danach in der „Heimat der Cevapcici“ für das ganze Team Pizza. „Wenn man Zwischenschritte erreicht, darf man feiern“, jubelte auch Michael Gregoritsch. „Wir sind so eine Einheit geworden, weil wir alle ein Riesenziel vor Augen haben.“ Das ist die WM 2026! Da war der erste Sieg in Bosnien überhaupt, der Quali-Startrekord mit vier „Dreiern“ für den notwendigen Gruppensieg Gold wert. Auch, weil es ein Kampf war. „Wir sind in den Situationen, in denen es emotional auch in die andere Richtung gehen kann, ruhig geblieben“, wusste Kapitän David Alaba. „Früher haben wir solche Spiele oft liegen gelassen.“