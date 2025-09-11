Formel-1-Team tütet neuen Millionen-Deal ein!

Audi-Boss Gernot Döllner erklärte: „Adidas und Audi verbindet eine lange Geschichte im Spitzensport. Gemeinsam wollen wir jetzt in der Königsklasse durchstarten.“ Adidas-Chef Bjørn Gulden ergänzte: „Die vier Ringe und die drei Streifen ins Fahrerlager 2026 zu bringen, ist ein neues Kapitel im Motorsport.“