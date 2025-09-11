Formel-1-Team tütet neuen Millionen-Deal ein!

Deutsche Power in der Königsklasse: Ab 2026 wird Audi in der Formel 1 von Adidas ausgerüstet. Der Herzogenauracher Sportartikel-Gigant löst damit Code Zero ab und steigt als offizieller Bekleidungspartner beim neuen Werksteam ein.
Audi übernimmt 2026 das Sauber-Team und setzt gleich zu Beginn auf einen XXL-Sponsor. Laut Medienberichten bringt die Partnerschaft dem Rennstall rund 25 Millionen Euro pro Jahr ein, fünf Millionen weniger als Mercedes für seinen Adidas-Deal kassiert.
„Ein neues Kapitel im Motorsport“
Offiziell heißt es: „Das künftige Audi F1 Team und Adidas geben eine mehrjährige Partnerschaft bekannt, durch die der deutsche Sportartikel-Hersteller offizieller Bekleidungsausrüster wird.“ Die Kollektion soll „stilprägendes Design, das durch Klarheit und Präzision besticht, mit Spitzentechnologie vereinen“.
Audi-Boss Gernot Döllner erklärte: „Adidas und Audi verbindet eine lange Geschichte im Spitzensport. Gemeinsam wollen wir jetzt in der Königsklasse durchstarten.“ Adidas-Chef Bjørn Gulden ergänzte: „Die vier Ringe und die drei Streifen ins Fahrerlager 2026 zu bringen, ist ein neues Kapitel im Motorsport.“
Exklusive Fan-Kollektion
Bereits im Februar 2026 soll eine erste „adidas x Audi F1 Collection“ erscheinen – mit Kleidung, Schuhen und Accessoires für Motorsport-Fans. Im Fahrerlager wird spekuliert, dass die Outfits vor allem in Rot und Schwarz gehalten sein werden, passend zum geplanten Design der Audi-Boliden.
Audi steigt also nicht nur sportlich, sondern auch optisch groß in die Formel 1 ein ...
Kommentare
