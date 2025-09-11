Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

XXL-Sponsor

Formel-1-Team tütet neuen Millionen-Deal ein!

Formel 1
11.09.2025 06:31
Ab 2026 hat Sauber/Audi einen neuen XXL-Sponsor.
Ab 2026 hat Sauber/Audi einen neuen XXL-Sponsor.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Hector Vivas)

Deutsche Power in der Königsklasse: Ab 2026 wird Audi in der Formel 1 von Adidas ausgerüstet. Der Herzogenauracher Sportartikel-Gigant löst damit Code Zero ab und steigt als offizieller Bekleidungspartner beim neuen Werksteam ein.

0 Kommentare

Audi übernimmt 2026 das Sauber-Team und setzt gleich zu Beginn auf einen XXL-Sponsor. Laut Medienberichten bringt die Partnerschaft dem Rennstall rund 25 Millionen Euro pro Jahr ein, fünf Millionen weniger als Mercedes für seinen Adidas-Deal kassiert.

„Ein neues Kapitel im Motorsport“
Offiziell heißt es: „Das künftige Audi F1 Team und Adidas geben eine mehrjährige Partnerschaft bekannt, durch die der deutsche Sportartikel-Hersteller offizieller Bekleidungsausrüster wird.“ Die Kollektion soll „stilprägendes Design, das durch Klarheit und Präzision besticht, mit Spitzentechnologie vereinen“.

Sauber/Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto (li.) und Nico Hülkenberg
Sauber/Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto (li.) und Nico Hülkenberg(Bild: AFP/APA/BELGA/JONAS ROOSENS)

Audi-Boss Gernot Döllner erklärte: „Adidas und Audi verbindet eine lange Geschichte im Spitzensport. Gemeinsam wollen wir jetzt in der Königsklasse durchstarten.“ Adidas-Chef Bjørn Gulden ergänzte: „Die vier Ringe und die drei Streifen ins Fahrerlager 2026 zu bringen, ist ein neues Kapitel im Motorsport.“

Exklusive Fan-Kollektion
Bereits im Februar 2026 soll eine erste „adidas x Audi F1 Collection“ erscheinen – mit Kleidung, Schuhen und Accessoires für Motorsport-Fans. Im Fahrerlager wird spekuliert, dass die Outfits vor allem in Rot und Schwarz gehalten sein werden, passend zum geplanten Design der Audi-Boliden.

Audi steigt also nicht nur sportlich, sondern auch optisch groß in die Formel 1 ein ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Formel-1-Team
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
179.960 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
116.260 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
98.378 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1737 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1575 mal kommentiert
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1537 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf