Einst ein Schießplatz, jetzt Kriminal-Hotspot

Er ist in etwa 200 Meter lang, grenzt an Siedlungen, Schulen und der Salzach: der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Lehener Park. Sportler üben sich dort im Volley- und Basketball, Kinder turnen beim Wasser-Spielplatz und Ältere spazieren über die vielen verzweigten Wege. Früher wurde hier geschossen: Zwischen 1865 und 1905 war der Park Teil des k. k. Schießstandes – ein Schießübungsplatz, der um das Jahr 1920 aufgelassen wurde. Die nahe Schießstattstraße erinnert mit ihrem Namen noch daran. Im Park findet sich auch das Pionierdenkmal zur Erinnerung an die Gefallen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Neue Pioniere des Bundesheeres werden hier immer wieder angelobt.