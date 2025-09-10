Krone Sonne macht Profis fit

Praxisnahes Training für Installationsprofis

Die Teilnehmer erhielten nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praxisnahe Einblicke. Gezeigt wurde, wie sich PV-Anlagen noch effizienter betreiben lassen, wie Speicher optimal eingebunden werden und welche Vorteile regionale Qualitätsprodukte bieten. „Für unsere Installationsprofis ist das ein echtes Upgrade – vom Handgriff bis zur Gesamtplanung der Anlage", sagt Jürgen Kreuzeder, Geschäftsführer von Kreuzeder Gebäudetechnik GmbH. Viele nutzten die Gelegenheit, direkt mit Experten in Austausch zu treten und Tipps für den Alltag mitzunehmen.