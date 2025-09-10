Krone Sonne macht Profis fit

Die Energiewende verlangt topaktuelles Fachwissen – Krone Sonne nutzte eine exklusive Schulung in Mattersburg, um die Partner fit für die neuesten Technologien zu machen.
Stillstand ist Rückschritt – besonders, wenn es um die Energiewende geht. Photovoltaik (PV) entwickelt sich rasant weiter, Speicherlösungen werden intelligenter, und die Nachfrage steigt. Damit Installationsprofis ihre Kundinnen und Kunden bestmöglich beraten und moderne Anlagen fachgerecht umsetzen können, setzt Krone Sonne auf gezielte Weiterbildung. Vergangene Woche lud das Unternehmen Partner aus ganz Österreich ins Headquarter nach Mattersburg.
Dort fand eine exklusive Schulung statt, die sich den neuesten Technologien rund um PV und Speicher widmete. „Unsere Partner sind das Rückgrat unserer Arbeit. Sie müssen immer auf dem neuesten Stand sein, um Kunden die besten Lösungen bieten zu können“, betont Lisa Sallmanshofer, Leiterin des Partnermanagements.
Praxisnahes Training für Installationsprofis
Die Teilnehmer erhielten nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praxisnahe Einblicke. Gezeigt wurde, wie sich PV-Anlagen noch effizienter betreiben lassen, wie Speicher optimal eingebunden werden und welche Vorteile regionale Qualitätsprodukte bieten. „Für unsere Installationsprofis ist das ein echtes Upgrade – vom Handgriff bis zur Gesamtplanung der Anlage“, sagt Jürgen Kreuzeder, Geschäftsführer von Kreuzeder Gebäudetechnik GmbH. Er ergänzt: „Für unsere Installationsprofis ist das ein echter Informationsgewinn – vom ersten Handgriff bis zur Gesamtplanung der Anlage.“ Viele nutzten die Gelegenheit, direkt mit Experten in Austausch zu treten und Tipps für den Alltag mitzunehmen.
Die Resonanz war durchweg positiv. „Es ist motivierend, zu sehen, wie Krone Sonne in die Weiterbildung seiner Partner investiert. Ich fühle mich jetzt sicherer im Umgang mit neuen Technologien und kann das Know-how direkt in meinen Projekten umsetzen“, schildert Damir Mehinagic, Techniker von Stromkreis. Auch Bernhard Planetz, Projektleiter bei ABC Solar GmbH, zieht ein klares Fazit: „Krone Sonne setzt Maßstäbe in der Branche. Von modernster Technik über intelligente Speicherlösungen bis hin zu nachhaltigen Qualitätsprodukten – wer mit uns arbeitet, profitiert von zukunftsweisender Photovoltaik, die heute schon für morgen geplant ist.“
Förderungen noch bis Oktober 2025 nutzen
Die Schulung kommt zur richtigen Zeit: Noch bis Oktober 2025 können Hausbesitzer eine Förderung von bis zu 4000 Euro für PV-Anlagen mit Speicher in Anspruch nehmen. Doch die letzte Förderrunde dieses Jahres läuft nur vom 8. bis 22. Oktober. Weil die notwendige Netzzusage mehrere Wochen dauern kann, ist schnelles Handeln gefragt. Wer investiert, profitiert gleich doppelt: Von der staatlichen Unterstützung und von langfristig stabilen Strompreisen über 25 Jahre hinweg. Ob es auch im kommenden Jahr wieder Förderungen geben wird, ist derzeit ungewiss.
Um den Einstieg so einfach wie möglich zu machen, bietet Krone Sonne zwei Pakete an. Das PUR-Paket ist bereits ab 54 Euro pro Monat oder ab einer Einmalzahlung von 6599 Euro erhältlich. Zehn Jahre Garantie, die professionelle Installation sowie die komplette Abwicklung der Förderformalitäten sind inklusive. Leser der „Krone“ erhalten zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 400 Euro. Für alle, die auf höchste Qualität setzen, gibt es das PLUS-Paket: Mit Premium-Produkten wie Fronius-Wechselrichtern und leistungsstarken Speichern, die maximale Leistung, lange Lebensdauer und regionale Wertschöpfung garantieren.
Mit über 4000 installierten PV-Anlagen, der EnergIQ-App für volle Kontrolle über Ertrag und Verbrauch sowie einem Serviceversprechen von 25 Jahren gilt Krone Sonne als verlässlicher Partner – auch lange nach der Installation. „Unsere Schulungen sorgen dafür, dass wir Kunden jederzeit die modernsten Lösungen bieten können“, betont das Unternehmen.
Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.