Trausdorf: Ein Wohntraum, der auch leistbar ist

Keine Eigenmittel notwendig

„Dieses ermöglicht es Mietern, Eigentum ab dem ersten Tag Schritt für Schritt zu erwerben, ohne sofort Eigenmittel aufbringen zu müssen“, erklärte Wohnbaulandesrat Heinrich Dorner beim gemeinsamen Besuch der Baustelle mit LAbg. Robert Hergovich, Vizebürgermeister von Trausdorf, und Bürgermeister Andreas Rotpuller. Dabei wird die Miete beim Kauf angerechnet und der Kaufpreis steht von Anfang an fest. „Statt Marktpreisen gilt der Errichtungspreis – so machen wir Eigentum leistbar. Es gibt auch keine versteckten monatlichen Kosten: Die Kreditrate bleibt fix“, so Dorner.