Neues Modell

Trausdorf: Ein Wohntraum, der auch leistbar ist

Burgenland
08.09.2025 09:00
Besuch der Baustelle in Trausdorf: Hergovich, Melanie Piskernik (Geschäftsführerin SOWO), Dorner ...
Besuch der Baustelle in Trausdorf: Hergovich, Melanie Piskernik (Geschäftsführerin SOWO), Dorner und Rotpuller.(Bild: zVg)

Landes-GmbH baut Doppelhäuser mit innovativem Mietkauf-Modell. Die Fertigstellung ist für den Herbst im Jahr 2026 geplant. 

Ruhige Lage, großer Garten, Terrasse und Carport: Ein Wohntraum entsteht derzeit in Trausdorf. Die landeseigene „So Wohnt Burgenland GmbH“ (SOWO) errichtet vier Doppelhäuser mit insgesamt acht Wohneinheiten – zum leistbaren Preis. Denn auch für die Häuser in Trausdorf gilt das neue Mietkauf-Modell des Landes.

Keine Eigenmittel notwendig
„Dieses ermöglicht es Mietern, Eigentum ab dem ersten Tag Schritt für Schritt zu erwerben, ohne sofort Eigenmittel aufbringen zu müssen“, erklärte Wohnbaulandesrat Heinrich Dorner beim gemeinsamen Besuch der Baustelle mit LAbg. Robert Hergovich, Vizebürgermeister von Trausdorf, und Bürgermeister Andreas Rotpuller. Dabei wird die Miete beim Kauf angerechnet und der Kaufpreis steht von Anfang an fest. „Statt Marktpreisen gilt der Errichtungspreis – so machen wir Eigentum leistbar. Es gibt auch keine versteckten monatlichen Kosten: Die Kreditrate bleibt fix“, so Dorner.

Nächste Schritte
Ein erstes Pilotprojekt in Pinkafeld ist bereits Realität, Trausdorf ist nun der nächste Schritt. Weitere Projekte in allen anderen Bezirken sollen folgen. Damit soll vor allem einkommensschwächeren Haushalten der Weg ins Eigentum ermöglicht werden.

In Trausdorf freut man sich über den Bau: „Damit kann – ganz im Sinne der Bevölkerung – ein weiteres wichtiges Vorhaben in unserer Gemeinde realisiert werden“, meinen Hergovich und Rotpuller. Die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant.

Burgenland
