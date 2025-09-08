Vorteilswelt
Rückläufige Zahlen

Nur 43.500 Besucher kamen zur Herbstmesse

Vorarlberg
08.09.2025 05:55
Im Vorjahr wurden bei der Dornbirner Herbstmesse noch 55.000 Gäste gezählt.
Im Vorjahr wurden bei der Dornbirner Herbstmesse noch 55.000 Gäste gezählt.

Die Messeleitung blickt auf eine durchwachsene Bilanz der 77. Herbstmesse: Rund 43.500 Besucher informierten sich bei 300 Ausstellern, kauften ein und nutzten das vielfältige Veranstaltungsangebot. 

0 Kommentare

Der gemeinsame Festakt zum Messebeginn zog viele Interessierte an. 3500 Personen nutzten die Möglichkeit, am Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr kostenlos die Messe zu besuchen.

Die Messebesucher verbrachten durchschnittlich drei bis vier Stunden auf dem Areal. Interaktive Angebote und Erlebnisstände stießen auf reges Interesse. Zu den Publikumsmagneten zählten der „Naturraum Vorarlberg“ und der Bauernmarkt. Beliebte Klassiker wie die Modeschau und die Burgenländer Winzer waren einmal mehr gefragt. Gemäß einer Umfrage zeigte sich der Großteil der Messebesucher aber zufrieden mit dem Angebot sowie dem Programm im Wirtschaftszelt. 89 Prozent der Befragten gaben an, auch im kommenden Jahr die Herbstmesse besuchen zu wollen.

DerDer „Naturraum Vorarlberg“ entwickelte sich – ebenso wie der Bauernmarkt – zum ...
Der „Naturraum Vorarlberg" entwickelte sich – ebenso wie der Bauernmarkt – zum Publikumsmagneten.

Die Aussteller, deren Zahl sich im Vergleich zum Vorjahr von rund 400 auf etwa 300 reduziert hatte, waren nach Angabe der Messeverantwortlichen ebenfalls zufrieden mit dem Publikumsinteresse und den erzielten Abschlüssen. Besonders gefragt waren Produktneuheiten und aktuelle Trends aus den Bereichen Genuss, Lifestyle und Haushalt. Die Präsentationen und Beratungen hätten zum Einkauf angeregt – entweder direkt vor Ort oder im Anschluss im stationären Handel.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
Rückläufige Zahlen
Nur 43.500 Besucher kamen zur Herbstmesse
Wörthersee bezwungen
Bernhard Hengl: „Schon vor Start war es die Hölle“
Straße gesperrt
Vier Schwerverletzte nach Frontalcrash auf L200
Leseraktion
Wir suchen Ihre besten Mondfinsternis-Fotos!
Zu abrupt gebremst
Zwei verletzte E-Biker bei Charity-Veranstaltung
