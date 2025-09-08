Nur 43.500 Besucher kamen zur Herbstmesse

Die Messebesucher verbrachten durchschnittlich drei bis vier Stunden auf dem Areal. Interaktive Angebote und Erlebnisstände stießen auf reges Interesse. Zu den Publikumsmagneten zählten der „Naturraum Vorarlberg“ und der Bauernmarkt. Beliebte Klassiker wie die Modeschau und die Burgenländer Winzer waren einmal mehr gefragt. Gemäß einer Umfrage zeigte sich der Großteil der Messebesucher aber zufrieden mit dem Angebot sowie dem Programm im Wirtschaftszelt. 89 Prozent der Befragten gaben an, auch im kommenden Jahr die Herbstmesse besuchen zu wollen.