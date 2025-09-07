Zwei verletzte E-Biker bei Charity-Veranstaltung

Ein schmerzhaftes Ende nahm die Charity-Veranstaltung in Langenegg für zwei junge E-Biker, die auf dem Rundkurs gestürzt waren. Während der 23-Jährige nur leichte Blessuren erlitten hatte, wurde der 24-jährige Hobbysportler so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus geflogen werden musste.
Mehrere Hobbysportler waren am Samstag auf dem Rundkurs in Langenegg mit ihren Rädern unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Berkmann und Hub bremste der 23-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache abrupt ab. Der nachfolgende 24-jährige E-Biker konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Bikes seines Vordermanns. Die E-Bikes verkeilten sich ineinander, sodass die beiden Männer stürzten.
Der 23-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Bregenz geflogen. An beiden E-Bikes entstand leichter Sachschaden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.