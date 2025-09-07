Vorteilswelt
Zu abrupt gebremst

Zwei verletzte E-Biker bei Charity-Veranstaltung

Vorarlberg
07.09.2025 16:26
Der ältere der beiden Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus nach ...
Der ältere der beiden Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Bregenz gebracht.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Ein schmerzhaftes Ende nahm die Charity-Veranstaltung in Langenegg für zwei junge E-Biker, die auf dem Rundkurs gestürzt waren. Während der 23-Jährige nur leichte Blessuren erlitten hatte, wurde der 24-jährige Hobbysportler so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus geflogen werden musste. 

Mehrere Hobbysportler waren am Samstag auf dem Rundkurs in Langenegg mit ihren Rädern unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Berkmann und Hub bremste der 23-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache abrupt ab. Der nachfolgende 24-jährige E-Biker konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Bikes seines Vordermanns. Die E-Bikes verkeilten sich ineinander, sodass die beiden Männer stürzten.  

Der 23-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Bregenz geflogen. An beiden E-Bikes entstand leichter Sachschaden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
