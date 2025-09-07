Zwei verletzte E-Biker bei Charity-Veranstaltung

Mehrere Hobbysportler waren am Samstag auf dem Rundkurs in Langenegg mit ihren Rädern unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Berkmann und Hub bremste der 23-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache abrupt ab. Der nachfolgende 24-jährige E-Biker konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Bikes seines Vordermanns. Die E-Bikes verkeilten sich ineinander, sodass die beiden Männer stürzten.