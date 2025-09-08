Kletterer wurde von 100-Kilo-Brocken getroffen

Das Duo stieg gegen 10.00 Uhr in die Kletterroute „Direkte Westwand“ (Schwierigkeitsgrad 5) ein. Als sich der 26-Jährige zwischen der siebenten und achten Seillänge an einem Felsblock festhielt, löste sich der etwa 100 Kilogramm schwere Brocken aus der Wand. Er traf den Deutschen, der etwa 20 Meter in die Sicherungskette stürzte, zunächst an der rechten Hand und anschließend am rechten Fuß. In weiterer Folge brachen die Männer ihre Tour ab und alarmierten die Rettungskräfte.