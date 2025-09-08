Schwerer Unfall forderte ein Menschenleben

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Vorarlberg. Ein 66-jähriger aus Baden-Württemberg kam laut Polizei auf der Bregenzerwaldstraße in Richtung Bezau in Mellau aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 70-jährigen Mann aus dem Bezirk Bregenz gelenkt wurde. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.