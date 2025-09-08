Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bregenzerwald

Schwerer Unfall forderte ein Menschenleben

Vorarlberg
08.09.2025 11:16
Die Unfallstelle an der L200.
Die Unfallstelle an der L200.(Bild: Shourot Maurice)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag auf der L200 im Bregenzerwald zugetragen. Dabei wurde ein Mann tödlich, drei weitere Personen schwer verletzt.  

0 Kommentare

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Vorarlberg. Ein 66-jähriger aus Baden-Württemberg kam laut Polizei auf der Bregenzerwaldstraße in Richtung Bezau in Mellau aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 70-jährigen Mann aus dem Bezirk Bregenz gelenkt wurde. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Seine Beifahrerin wurde geborgen, erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der 66-jährige Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er wurde vor Ort erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Seine Beifahrerin konnte sich selbstständig befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
13° / 20°
Symbol bedeckt
Bludenz
11° / 22°
Symbol bedeckt
Dornbirn
13° / 22°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
12° / 22°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
380.186 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.801 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.483 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1387 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1170 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Vorarlberg
Im Camper in Italien
ÖSV-Überraschungsmann hat den Weltcup-Masterplan
Bregenzerwald
Schwerer Unfall forderte ein Menschenleben
Hohenems mit 1. Sieg
„Dann können wir auch ganz oben mitspielen“
Rückläufige Zahlen
Nur 43.500 Besucher kamen zur Herbstmesse
Wörthersee bezwungen
Bernhard Hengl: „Schon vor Start war es die Hölle“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf