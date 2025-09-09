Krieg lässt Schulden stärker steigen als geplant

Hohe Zinsen, ein starker Rubel und ein mauer Kapitalmarkt schränken die Möglichkeiten der Regierung jedoch ein. Russland plante für das laufende Jahr ursprünglich eine Kreditaufnahme von 4,8 Billionen Rubel (49 Milliarden Euro). Mit 4,2 Billionen Rubel wurde das Jahresziel aber bereits fast erreicht. Wegen der Sanktionen im Zuge des Ukraine-Krieges ist Russland von den westlichen Kapitalmärkten abgeschnitten. „Wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf inländische Investoren in unsere Wertpapiere“, sagte Siluanow. „Es gibt keine ausländischen Investoren.“