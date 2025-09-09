Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eltern vor Gericht

Baby fast tot geschüttelt: „Wurde gelb und kalt“

Wien
09.09.2025 11:04

Grausamer Fall in der Bundeshauptstadt: Ein junger Syrer (26) steht unter Verdacht, seine erst wenige Wochen alte Tochter im Dezember 2024 mehrfach so heftig geschüttelt zu haben, dass das Baby lebensgefährlich verletzt wurde. Heute ist das Mädchen auf medizinische Hilfe angewiesen. Am Dienstag müssen sich die Eltern vor Geschworenen verantworten.

0 Kommentare

Laut Anklageschrift erlitt das Kind ein massives Schütteltrauma: Blutungen zwischen Schädel und Gehirn, erhöhter Hirndruck, Thrombosen sowie innere Verletzungen. Ärzte mussten das Baby intensivmedizinisch behandeln, es bestand akute Lebensgefahr. Auch jetzt noch muss das Mädchen mithilfe einer Magensonde ernährt werden. Das Sehvermögen ist stark eingeschränkt, zudem leidet sie unter starken Bewegungsstörungen.

Mutter soll von Misshandlungen gewusst haben
Die junge Mutter (23) soll laut Staatsanwältin von den Misshandlungen gewusst haben, unternahm aber nichts: „Sie hat weggesehen.“ Statt das Baby in Sicherheit zu bringen oder Behörden einzuschalten, schwieg sie.

Der Vater muss sich mit seiner Ehefrau am Dienstag vor dem Gericht verantworten.
Der Vater muss sich mit seiner Ehefrau am Dienstag vor dem Gericht verantworten.(Bild: Eva Manhart)

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater versuchten Mord vor. Die Mutter muss sich wegen Beihilfe verantworten, weil sie das Verbrechen nicht verhinderte. Beide sitzen seit Jänner in U-Haft.

Zitat Icon

„Von den Zeugen wird er als liebevoller Familienvater beschrieben.“

Verteidiger Andreas Reisenbach

Bild: P. Huber

Im Prozess am Dienstag vor dem Wiener Landesgericht drohen dem Vater viele Jahre Haft. Auch für die Mutter könnte es eine empfindliche Strafe geben. Von den Zeugen wird der Erstangeklagte als „liebevoller Familienvater“ beschrieben. Auch der Verteidiger der beiden, Andreas Reisenbach, betont: „Es gibt keinerlei Beweise, dass die Mutter bei solch einer Tat zugesehen hatte.“ Schuldbekennungen von den Eltern gibt es daher am Dienstagvormittag vor den Geschworenen keine.

„Sie war plötzlich gelb und kalt“
Laut dem 26-Jährigen und der vierfachen Mutter sei alles nur ein Unfall gewesen. „Meine Tochter ist mein Herz“, betont der Vater. Die älteste Schwester soll mit dem Handy auf das Neugeborene gestürzt sein. Als sich der Zustand der Kleinen immer mehr verschlechtert hatte, wurde der Notruf alarmiert. „Sie war plötzlich gelb und kalt“, schildert die Mutter vor den Geschworenen.

Zitat Icon

Ich habe nur ein Schreien gehört. Mit meinen eigenen Augen habe ich den Vorfall nicht gesehen.

Vater des Opfers

„Natürlich hätte ich eingegriffen, hätte jemand das Kind geschüttelt“, beteuert die Mutter. Auch der Vater – er ist auf Insulin angewiesen, fühlt sich nicht ganz fit – soll den Unfall mit der älteren Schwester nicht einmal gesehen haben: „Ich habe nur ein Schreien gehört. Mit meinen eigenen Augen habe ich den Vorfall nicht gesehen.“ Zusammen verstrickt sich das angeklagte Ehepaar immer mehr in Widersprüche. Doch auch die Mediziner wissen: Solche Verletzungen können nur die Ursache eines Schütteltraumas oder einer seltenen Stoffwechselerkrankung gewesen sein, welche jedoch ausgeschlossen werden konnte.

Töchter berichteten von Schlägen
Auch eine Sozialarbeiterin wurde als Zeugin geladen. Sie berichtet erschreckendes. Demnach sollen zwei der Töchter geschildert haben, wie das Baby geschlagen und ihr der Bauch zugedrückt wurde. „Sie haben mir erzählt, dass der Vater auch sie auf den Kopf geschlagen hätte.“

Jetzt liegt die Entscheidung bei den Geschworenen. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Porträt von Franka Schmid
Franka Schmid
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Staatsanwaltschaft
BundeshauptstadtElternMutterVaterVerbrechen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
14° / 25°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
13° / 25°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
12° / 25°
Symbol heiter

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.796 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
151.962 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.372 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1956 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1836 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1673 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Wien
Polizei vor Ort
Wien: 14-Jährige mit Stichverletzungen gefunden
Eltern vor Gericht
Baby fast tot geschüttelt: „Wurde gelb und kalt“
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Großeinsatz in Wien
Hausdurchsuchung bei Neonazi Gottfried Küssel
Trotz fertiger Klassen
Kein Unterricht in neuem Wiener Jugendgefängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf