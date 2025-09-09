Baby fast tot geschüttelt: „Wurde gelb und kalt“

„Natürlich hätte ich eingegriffen, hätte jemand das Kind geschüttelt“, beteuert die Mutter. Auch der Vater – er ist auf Insulin angewiesen, fühlt sich nicht ganz fit – soll den Unfall mit der älteren Schwester nicht einmal gesehen haben: „Ich habe nur ein Schreien gehört. Mit meinen eigenen Augen habe ich den Vorfall nicht gesehen.“ Zusammen verstrickt sich das angeklagte Ehepaar immer mehr in Widersprüche. Doch auch die Mediziner wissen: Solche Verletzungen können nur die Ursache eines Schütteltraumas oder einer seltenen Stoffwechselerkrankung gewesen sein, welche jedoch ausgeschlossen werden konnte.