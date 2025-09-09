12-Jährige im OP-Saal: Termin für Prozess fixiert

Einer der aufsehenerregendsten Prozesse des Jahres findet an einem Bezirksgericht statt: Eine Chirurgin und ein Chirurg sind in Graz angeklagt, weil ein zwölfjähriges Mädchen aktiv an einer Schädel-Operation mitgewirkt haben soll. Der Prozesstermin wurde auf den 14. Oktober festgesetzt.
Der von der „Krone“ aufgedeckte Fall sorgt seit mehr als einem Jahr für Schlagzeilen: Im Jänner 2024 soll die zwölfjährige Tochter einer Chirurgin bei einer Operation am LKH-Uniklinikum Graz nicht nur anwesend gewesen sein, sondern in der bereits freigelegten Schädeldecke des Patienten – ein 34-Jähriger, der einen Forstunfall erlitten hatte – ein Loch mit rund 15 Millimeter Durchmesser gebohrt haben. Und das selbstständig.
Die Staatsanwaltschaft hat wegen schwerer Körperverletzung (Strafrahmen bis drei Jahre Freiheitsstrafe) ermittelt. Der beauftragte Gutachter aus der Neurochirurgie kam allerdings zum Schluss, dass der Patient durch den Eingriff nicht länger als 24 Tage beeinträchtigt gewesen sei und es sich daher nur um eine leichte Körperverletzung handeln könne. Daher ist jetzt das Bezirksgericht zuständig. Der Strafrahmen liegt bei maximal einem Jahr Haft bzw. einer Geldstrafe von maximal 720 Tagsätzen.
Großer Medienauflauf erwartet
Die Mutter der damals Zwölfjährigen und ein weiterer Operateur wurden Monate nach dem Vorfall dienstfrei gestellt und sind nun angeklagt – für beide gilt die Unschuldsvermutung. Sie haben zuletzt argumentiert, dass die Jugendliche nur die Hand auf jene des Arztes gelegt, nicht aber selbstständig agiert habe.
Jetzt steht der Prozesstermin fest: am Dienstag, 14. Oktober, um 9 Uhr am Bezirksgericht Graz-Ost. Mit einem großen Medienrummel wird gerechnet.
