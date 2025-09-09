12-Jährige im OP-Saal: Termin für Prozess fixiert

Die Staatsanwaltschaft hat wegen schwerer Körperverletzung (Strafrahmen bis drei Jahre Freiheitsstrafe) ermittelt. Der beauftragte Gutachter aus der Neurochirurgie kam allerdings zum Schluss, dass der Patient durch den Eingriff nicht länger als 24 Tage beeinträchtigt gewesen sei und es sich daher nur um eine leichte Körperverletzung handeln könne. Daher ist jetzt das Bezirksgericht zuständig. Der Strafrahmen liegt bei maximal einem Jahr Haft bzw. einer Geldstrafe von maximal 720 Tagsätzen.