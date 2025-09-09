Residenz in Toskana
Luxusvilla von Napoleons Schwester wird verkauft
Auf den Hügeln nahe der toskanischen Stadt Lucca steht eine prächtige Villa zum Verkauf, die einst Carolina Bonaparte, Napoleons Schwester und Königin von Neapel, gehörte. 3200 Quadratmeter groß ist das Grundstück, es gibt eine „gut erhaltene Privatkapelle“, eine Orangerie, zwei Swimmingpools, antike Waschhäuser und sechs Hektar Land zu bewirtschaften.
Die Ursprünge der Villa reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Anfang des 18. Jahrhunderts ließ der Seidenhändler Coriolano Orsucci, Mitglied einer angesehenen toskanischen Familie, das Anwesen in eine elegante Residenz umgestalten.
Kunstvolle Stuckverzierungen und zwei monumentale Gemälde
Für die Umbauten beauftragte er Filippo Juvarra, einen der bedeutendsten Vertreter des italienischen Barock. Von Juvarras Plänen sind heute ein prächtiges Portal sowie Entwürfe für einen nie realisierten Garten erhalten geblieben. Aus jener Zeit stammen auch kunstvolle Stuckverzierungen und zwei monumentale Gemälde des berühmten Malers Pier Dandini, die den zentralen Salon zieren. Platz ist genug: Die Wände sind acht Meter hoch.
Carolina Bonaparte kaufte späteren Élysée-Palast
Im Jahr 1836 ging die Villa in den Besitz von Carolina Bonaparte (1782 – 1839) über, der jüngeren Schwester Napoleons. Carolina heiratete 1800 den General Joachim Murat, mit dem sie gemeinsam den Thron von Neapel bestieg (1808-1815). Carolina Bonaparte war auch 1805 Käuferin des späteren Élysée-Palastes in Paris, heute Sitz des französischen Präsidenten.
„Die historischen Villen von Lucca sind ein weltweit einzigartiges Kulturerbe“, erklärt Dimitri Corti, Gründer und CEO von Lionard Luxury Real Estate, der die Villa anbietet. Über den Kaufpreis gab es keine Angaben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.