Luxusvilla von Napoleons Schwester wird verkauft

Für die Umbauten beauftragte er Filippo Juvarra, einen der bedeutendsten Vertreter des italienischen Barock. Von Juvarras Plänen sind heute ein prächtiges Portal sowie Entwürfe für einen nie realisierten Garten erhalten geblieben. Aus jener Zeit stammen auch kunstvolle Stuckverzierungen und zwei monumentale Gemälde des berühmten Malers Pier Dandini, die den zentralen Salon zieren. Platz ist genug: Die Wände sind acht Meter hoch.