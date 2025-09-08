Fahranfänger (17, 18) pfiffen auf Verkehrsregeln

Ohne Rücksicht überholten die beiden jungen Pkw-Lenker am Samstagabend in Zell am See ein Fahrzeug: Einer links, der andere rechts über eine Abbiegespur und eine Bushaltestelle. Es folgten weitere Überholmanöver in Kurven, bei Sperrlinien und über Sperrflächen, heißt es im Bericht der Polizei. Die beiden Lenker waren dabei auch mit viel zu hohem Tempo unterwegs.