Fahranfänger (17, 18) pfiffen auf Verkehrsregeln

Eine Polizeistreife beobachtete am Samstagabend im Ortsgebiet von Zell am See zwei Pkws, die gefährlich unterwegs waren: Die beiden Lenker überholten gleichzeitig links und rechts ein anderes Fahrzeug, rasten mit weit überhöhter Geschwindigkeit und missachteten Sperrlinien. Wie sich herausstellte, waren es Probeführerscheinbesitzer (17, 18).
Ohne Rücksicht überholten die beiden jungen Pkw-Lenker am Samstagabend in Zell am See ein Fahrzeug: Einer links, der andere rechts über eine Abbiegespur und eine Bushaltestelle. Es folgten weitere Überholmanöver in Kurven, bei Sperrlinien und über Sperrflächen, heißt es im Bericht der Polizei. Die beiden Lenker waren dabei auch mit viel zu hohem Tempo unterwegs.
Polizisten stoppten die zwei Autofahrer: Sowohl der 17-Jährige als auch der 18-Jährige waren im Besitz eines Probeführerscheins. Beiden wurde auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft die Fahrerlaubnis entzogen. Sie wurden zudem angezeigt.
