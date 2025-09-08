Salzburger Polizei strafte 185 Temposünder ab

Vor allem im Flachgau und in der Stadt Salzburg kontrollierten die Beamten das Verkehrstempo: 3254 Autos wurden geprüft, 184 waren dabei zu schnell und wurden angezeigt. Besonders aufgefallen sind davon 25 Lenker, die viel zu stark ins Gaspedal drückten: 22 Fahrer waren um mehr als 30 km/h zu schnell. Und drei Lenker rasten sogar mit mehr als 100 km/h über die Imbergstraße im Zentrum Salzburgs – ihnen wird noch der Führerschein im Zuge eines Führerscheinentzugsverfahrens abgenommen.