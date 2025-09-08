Auf Puch-Jubiläum folgt ein Treffen nach 78 Jahren

Kurios: Als Violett Stürmer Didi Emich wollte, erfuhr man in Puch, dass der eh nur Leihspieler war – also kein Transfer nötig. Der Verlust tat dennoch weh, weil zugleich Knipser Schurl Wimmer mit Herzmuskel-Blessur länger ausfiel. Er sollte mit 23 Goals der erfolgreichste Schütze der Tennengauer in der 2. Division werden. Trotz des Setzens auf Talente missglückte leider auch die Ära von Coach Heribert Weber. Er sollte auf Wunsch von Otto Baric als dessen Nachfolger bei der Austria aufgebaut werden, zog aber nach nur einem halben Jahr zur U21-Nationalmannschaft weiter. Und fand dann doch den Weg zurück zu den Violetten.