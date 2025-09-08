Motorrad hatte seit zwölf Jahren kein Pickerl mehr

Unverantwortlich agierte ein Motorradfahrer aus dem Pongau: Der 49-Jährige wurde am Samstag von der Polizei gestoppt, weil er keinen Sturzhelm trug. Bei der Kontrolle war dann rasch klar: Weder hatte der Mann den erforderlichen Führerschein, noch war sein Fahrzeug verkehrstauglich. Das Pickerl hatte er schon lange nicht mehr erneuert.