Motorrad hatte seit zwölf Jahren kein Pickerl mehr

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall mit Fahrerflucht
Pkw-Lenker gesucht
Unverantwortlich agierte ein Motorradfahrer aus dem Pongau: Der 49-Jährige wurde am Samstag von der Polizei gestoppt, weil er keinen Sturzhelm trug. Bei der Kontrolle war dann rasch klar: Weder hatte der Mann den erforderlichen Führerschein, noch war sein Fahrzeug verkehrstauglich. Das Pickerl hatte er schon lange nicht mehr erneuert.
Ohne Sturzhelm fuhr der 49-Jährige mit dem Motorrad über die Straßen von St. Johann im Pongau. Im Zuge der Kontrolle dürften die Polizisten gestaunt haben: Die Zulassung für das Motorrad war schon seit zwölf Jahren abgelaufen. Zudem durfte der Einheimische gar nicht ein Motorrad fahren, weil ihm die dafür notwendige Fahrerlaubnis fehlte.
Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Anzeigen wurden erstattet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.