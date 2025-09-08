Vorteilswelt
Pongauer gestoppt

Motorrad hatte seit zwölf Jahren kein Pickerl mehr

Salzburg
08.09.2025 15:30
(Bild: Birbaumer Christof)

Unverantwortlich agierte ein Motorradfahrer aus dem Pongau: Der 49-Jährige wurde am Samstag von der Polizei gestoppt, weil er keinen Sturzhelm trug. Bei der Kontrolle war dann rasch klar: Weder hatte der Mann den erforderlichen Führerschein, noch war sein Fahrzeug verkehrstauglich. Das Pickerl hatte er schon lange nicht mehr erneuert.

Ohne Sturzhelm fuhr der 49-Jährige mit dem Motorrad über die Straßen von St. Johann im Pongau. Im Zuge der Kontrolle dürften die Polizisten gestaunt haben: Die Zulassung für das Motorrad war schon seit zwölf Jahren abgelaufen. Zudem durfte der Einheimische gar nicht ein Motorrad fahren, weil ihm die dafür notwendige Fahrerlaubnis fehlte.

Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Anzeigen wurden erstattet.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
