Drei Unfälle, selber Grund: Alkohol am Steuer

Alkohol am Steuer gefährdet Leben! Diesen Grundsatz haben einige Autofahrer am Wochenende missachtet – mit Folgen. So verlor am Samstagabend ein Slowake (43) auf der B311 in St. Martin bei Lofer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet in die Mitte der Fahrbahn und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Leitpflöcke und Leitbake wurden beschädigt. Der Lenker, der laut Polizei 2,2 Promille Alkohol im Blut hatte, blieb aber unverletzt. Seinen Führerschein ist er jetzt los.