Nonnen von Goldenstein verzichten auf Gottesdienst

Der Pfarrer kam nicht ins Kloster

Der Besuch einer Messfeier war damit für die Nonnen am gestrigen Sonntag keine Option. Die Türen zur Kapelle des Klosters waren verschlossen. Weggefährten der Nonnen hätten eigentlich einen Priester organisiert, der zusammen mit den Ordensfrauen in ihrem Zimmer die Eucharistie gefeiert hätte. Doch daraus wurde nichts, die Gründe für die Absage sind unklar. „Wir nehmen das jetzt in Kauf, dafür sind wir wieder zu Hause“, sagte Schwester Bernadette.