Zwei Verletzte nach Auffahrunfall mit Fahrerflucht

Auf der Nußdorfer Landesstraße (L 204) kam es heute, Montag, in der Früh zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein entgegenkommender Pkw soll den Unfall verursacht haben. Der Lenker aber flüchtete, anstatt anzuhalten.
Gegen 7.40 Uhr kollidierte ein 28-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Auto mit dem Fahrzeug einer 40-Jährigen. Der Unfall passierte zwischen Lauterbach und Nußdorf am Haunsberg. Laut Angaben der Frau wurde sie zu einer starken Bremsung genötigt, da ein weiterer Fahrzeuglenker im Zuge eines Überholmanövers auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam.
Um eine Frontalkollision zu verhindern, bremste sie mit ihren Pkw stark ab, woraufhin der nachkommende in das Heck kollidierte. Der Fahrzeuglenker aber raste weiter, anstatt anzuhalten.
Bei in den Auffahrunfall verwickelten Pkws entstand erheblicher Sachschaden. Die Lenker verletzten sich dabei unbestimmten Grades. Alkotests verliefen negativ.
Der flüchtige Pkw, ein Volkswagen Caddy, fuhr anschließend auf der L204 in Richtung Lauterbach weiter.
Die Polizeiinspektion Oberndorf bei Salzburg bittet um sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw unter der Telefonnummer +43 59133 5122 100 oder per Mail an PI-S-Oberndorf@polizei.gv.at.
