Zwei Verletzte nach Auffahrunfall mit Fahrerflucht

Gegen 7.40 Uhr kollidierte ein 28-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Auto mit dem Fahrzeug einer 40-Jährigen. Der Unfall passierte zwischen Lauterbach und Nußdorf am Haunsberg. Laut Angaben der Frau wurde sie zu einer starken Bremsung genötigt, da ein weiterer Fahrzeuglenker im Zuge eines Überholmanövers auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam.