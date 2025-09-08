Keine Punkte, aber dafür passt das Teamgefüge

Eishockeyliga-Meister Salzburg kehrte ohne Zähler vom Finnland-Trip zurück in die Mozartstadt. Nach vier Spielen halten die Bulls in der Champions Hockey League bei sechs Punkten. Positiv: Die Stimmung in der Truppe von Neo-Trainer Viveiros ist gut.
Schnell musste es für die Eisbullen nach dem Champions Hockey League-Spiel in Kuopio gehen. Denn der Flieger stand am Flughafen schon bereit, damit die Maschine noch rechtzeitig in Salzburg landen konnte. Das finnische Bodenpersonal ließ sich zwar Zeit, am Ende ging es sich aber aus, kurz nach 23 Uhr landeten die Bulls in der Mozartstadt. Das aber ohne Zähler im Gepäck, sowohl bei Ilves (1:2), als auch bei KalPa (2:3) gingen die Cracks von Manny Viveiros als Verlierer vom Eis.
„Für unser Vertrauen war es aber eine sehr gute Reise. Natürlich hätten wir gerne Punkte mitgenommen, aber ich bin sehr zufrieden, dass wir intensiv und mit Herz gespielt haben“, resümierte der Cheftrainer die Finnland-Reise. Die Mannschaft wirkte insgesamt schon wie eine Einheit, vor allem die Linie mit Michi Raffl, Lucas Thaler und Travis St. Denis harmoniert bereits sehr gut. „Es hat unserer Team-Dynamik sehr gut getan. Bei solchen Roadtrips kommt man sich gleich viel näher“, erklärte St. Denis. Viveiros ergänzte: „Die jungen Spieler haben sich auch gut eingefügt.“
