Keine Punkte, aber dafür passt das Teamgefüge

„Für unser Vertrauen war es aber eine sehr gute Reise. Natürlich hätten wir gerne Punkte mitgenommen, aber ich bin sehr zufrieden, dass wir intensiv und mit Herz gespielt haben“, resümierte der Cheftrainer die Finnland-Reise. Die Mannschaft wirkte insgesamt schon wie eine Einheit, vor allem die Linie mit Michi Raffl, Lucas Thaler und Travis St. Denis harmoniert bereits sehr gut. „Es hat unserer Team-Dynamik sehr gut getan. Bei solchen Roadtrips kommt man sich gleich viel näher“, erklärte St. Denis. Viveiros ergänzte: „Die jungen Spieler haben sich auch gut eingefügt.“