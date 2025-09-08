Zur Einstandsfeier gab‘s ein klares 4:0 im Hit

Die Freude trübte indes eine weitere Verletzung: Nach dem Meniskusriss von Ex-Salzburg-Talent Alexander Staudecker brach sich diesmal Kapitän Filip Maric den Arm. „Er muss unters Messer“, sagte Aichinger. Maric-Bruder und Abwehrchef Roman fällt ja bereits seit der Vorbereitung aus. Dafür konnte Aichinger Doppelpacker Kendler loben: „Er ist gefühlt besser denn je. Dabei plagen ihn schon lange Knöchelprobleme, aber er taped sie komplett ab und gibt trotzdem Vollgas. Seit er Stürmer spielt, muss ich sagen, dass ich ihn als Verteidiger nur ungern als Gegenspieler hätte.“