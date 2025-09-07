Moderator Kai Pflaume trotzte dem Neuschnee

Zweifacher „Schreck“ der unerwarteten Sorte
Selbst der Neuschnee auf der Mauskarspitze konnte Moderator Kai Pflaume bei seinem ersten Trailrun wenig anhaben. Der TV-Star erreichte nach fünfeinhalb Stunden das Ziel.
Auf seiner Strecke meisterte er 30 Kilometer und 1900 Höhenmeter.
Statt erschöpft zeigte sich Pflaume im Ziel der Sportveranstaltung gelassen: „Das Rennen war eine perfekte Gelegenheit, das besondere Bergpanorama zu genießen.“
Mit regelmäßigen sportlichen Herausforderungen hält sich der 58-Jährige fit.
