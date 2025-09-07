Vorteilswelt
Bei 30-Km-Trailrun

Moderator Kai Pflaume trotzte dem Neuschnee

Salzburg
07.09.2025 21:00
Kai Pflaume auf der Mauskarspitze mit Neuschnee
Kai Pflaume auf der Mauskarspitze mit Neuschnee(Bild: instagram.com/kaipflaume)

Selbst der Neuschnee auf der Mauskarspitze konnte Moderator Kai Pflaume bei seinem ersten Trailrun wenig anhaben. Der TV-Star erreichte nach fünfeinhalb Stunden das Ziel.

Auf seiner Strecke meisterte er 30 Kilometer und 1900 Höhenmeter.

Statt erschöpft zeigte sich Pflaume im Ziel der Sportveranstaltung gelassen: „Das Rennen war eine perfekte Gelegenheit, das besondere Bergpanorama zu genießen.“

Mit regelmäßigen sportlichen Herausforderungen hält sich der 58-Jährige fit.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
