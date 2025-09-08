Zurück zur Neutralität

Natürlich existiert sie noch, unsere immerwährende Neutralität. Theoretisch gilt sie genauso wie am 26. Oktober 1955, als sie von allen 165 Abgeordneten der vier Parteien im Nationalrat beschlossen wurde. Praktisch aber haben wechselnde Regierungen unsere Neutralität in den letzten Jahren durch immer wiederkehrende Neuinterpretationen ausgehöhlt. Dieser Tage forderte die Außenministerin nicht nur mehr Druck auf Moskau, sondern auch eine Adaptierung der österreichischen Sicherheitsstrategie. Eine fatale Fehlentwicklung: Wer ständig „neutral, aber …“ sagt, ist am Ende weder neutral noch ernst zu nehmen. Genau dann verliert Österreich seine Glaubwürdigkeit.