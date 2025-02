Bilanz zeigt, ob neues Gesetz Auto-Raser ausbremst

Mit bis zu 250 km/h flüchtete ein 20-Jähriger in der Nacht auf Freitag vor der Polizei, bevor er in Traun, wie berichtet, in eine Zivilstreife krachte. Eigentlich ein klarer Fall für das Raser-Gesetz, laut dem Autos bei extremer Geschwindigkeitsüberschreitung beschlagnahmt und im äußersten Fall auch zwangsversteigert werden können.