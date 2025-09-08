Spektakuläres Comeback sichert Bills Auftaktsieg

Beim 41:40 entschied ein Field Goal bei auslaufender Uhr die Partie zugunsten der Gastgeber um Quarterback Josh Allen – die mit 14 Punkten hinten gelegen hatten, aber allein im Schlussviertel drei Touchdowns und insgesamt 16 Punkte erzielten. Allen kam auf zwei Touchdown-Pässe und zwei eigene Touchdowns durch Läufe.