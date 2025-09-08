Spektakuläres Comeback sichert Bills Auftaktsieg

Tränen nach Heim-Titel: „Ich bin stolz auf mich“
Kraus siegte in Wien
Die Buffalo Bills haben am Sonntag (Ortszeit) zum NFL-Saisonauftakt ein spektakuläres Comeback abgeliefert und die Baltimore Ravens in letzter Sekunde besiegt.
Beim 41:40 entschied ein Field Goal bei auslaufender Uhr die Partie zugunsten der Gastgeber um Quarterback Josh Allen – die mit 14 Punkten hinten gelegen hatten, aber allein im Schlussviertel drei Touchdowns und insgesamt 16 Punkte erzielten. Allen kam auf zwei Touchdown-Pässe und zwei eigene Touchdowns durch Läufe.
Die Detroit Lions unterlagen bei den Green Bay Packers 13:27. Die Lions waren in der vergangenen Saison knapp am Einzug in die Super Bowl gescheitert und wollen in dieser Spielzeit um den Titel in der NFL spielen.
