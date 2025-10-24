„Corona-Impfung macht mir immer noch Probleme“

„Gibt weiter Tage, an denen ich zu erschöpft für das Training bin“

Suljovic hat die WM im Alexandra Palace, der in der Szene als „Ally Pally“ bekannt ist, im Dezember fest im Visier: „Es schaut gut aus, dass ich dabei sein werde.“ Aber der Wiener hat immer noch Probleme, die mit der ersten Corona-Impfung begannen: „Es gibt leider weiter Tage, an denen ich nicht trainieren kann, ich zu müde und erschöpft bin. Aber es geht mir im Vergleich viel besser. Die ersten sechs Monate nach der Impfung habe ich kaum stehen können.“