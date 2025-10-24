Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fünfte Pleite in Folge

Rapid: Warum Peter Stöger den Taktik-Joker zog

Conference League
24.10.2025 05:41
Nächster Rückschlag für Peter Stöger und Co.
Nächster Rückschlag für Peter Stöger und Co.(Bild: GEPA)

Beim 0:3 in der Conference League gegen die Fiorentina zog Rapid-Trainer Peter Stöger erstmals den Taktik-Joker. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.

0 Kommentare

Nach dem 0:2 gegen den LASK hatte Peter Stöger mit der „Reißleine“, mit Wechseln gedroht. Auf den ersten Blick beließ es Rapids Trainer gestern dann aber „nur“ bei drei Veränderungen. Ercan Kara und Ange Ahoussou ersetzten aufgrund von Verletzungen Claudy Mbuyi und Nenad Cvetkovic – der Abwehrchef war überraschend der nächste Rapidler, der mit muskulären Problemen ausfiel. Auch das sollte zu denken geben ...

Lesen Sie auch:
Rapid-Trainer Peter Stöger
Stimmen zum Spiel
Peter Stöger: „Ich kann nicht sagen, dass ...“
23.10.2025
0:3 gegen Fiorentina
Rapid kassiert zweite Pleite in Conference League
23.10.2025

Spannender war auch, dass Furkan Demir (statt Andrija Radulovic) in die erste Elf rückte. Ausgerechnet gegen Fiorentina wich Stöger vom bisherigen System ab, stellte erstmals auf eine Dreier- bzw. Fünferkette um. Mit drei Linksfüßen im Zentrum. In der Länderspiel-Pause wurde an dem „neuen“ Anzug gebastelt, also nur zwei Wochen. Riskant?! Aber nach vier Pleiten, unerklärlichen Fehlern in der Defensive hatte Rapid gegen Fiorentina nichts zu verlieren. Daher zog Stöger gestern erstmals seinen Taktik-Joker.

„Wir hatten das schon länger am Schirm, wir wollen der Mannschaft flexible Möglichkeiten bieten“, begründete Stöger nach dem 0:3 gegen die Italiener. „Für uns war es in der Phase gegen diesen Gegner das bestmögliche System. Daran hat es nicht gelegen. Fehlerquellen haben wir andere gehabt.“ Das frühe 0:1 machte viel zunichte. Letztlich machte Fiorentinas (individuelle) Klasse den Unterschied aus.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
246.384 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
227.072 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
203.326 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Conference League
Fünfte Pleite in Folge
Rapid: Warum Peter Stöger den Taktik-Joker zog
0:3 gegen Fiorentina
Rapid kassiert zweite Pleite in Conference League
Nach Streit bei Pleite
Kein „Zweikampf“ um einen Elfmeter bei Rapid
„Muskuläre Verletzung“
Bitter! Rapid-Topscorer Mbuyi fällt lange aus
Krone Plus Logo
Mentalitätsfrage
Als Rapid mit elf Österreichern Fiorentina schlug

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf