Rapid: Warum Peter Stöger den Taktik-Joker zog

Spannender war auch, dass Furkan Demir (statt Andrija Radulovic) in die erste Elf rückte. Ausgerechnet gegen Fiorentina wich Stöger vom bisherigen System ab, stellte erstmals auf eine Dreier- bzw. Fünferkette um. Mit drei Linksfüßen im Zentrum. In der Länderspiel-Pause wurde an dem „neuen“ Anzug gebastelt, also nur zwei Wochen. Riskant?! Aber nach vier Pleiten, unerklärlichen Fehlern in der Defensive hatte Rapid gegen Fiorentina nichts zu verlieren. Daher zog Stöger gestern erstmals seinen Taktik-Joker.