Rapid: Warum Peter Stöger den Taktik-Joker zog

Beim 0:3 in der Conference League gegen die Fiorentina zog Rapid-Trainer Peter Stöger erstmals den Taktik-Joker. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.
Nach dem 0:2 gegen den LASK hatte Peter Stöger mit der „Reißleine“, mit Wechseln gedroht. Auf den ersten Blick beließ es Rapids Trainer gestern dann aber „nur“ bei drei Veränderungen. Ercan Kara und Ange Ahoussou ersetzten aufgrund von Verletzungen Claudy Mbuyi und Nenad Cvetkovic – der Abwehrchef war überraschend der nächste Rapidler, der mit muskulären Problemen ausfiel. Auch das sollte zu denken geben ...
Spannender war auch, dass Furkan Demir (statt Andrija Radulovic) in die erste Elf rückte. Ausgerechnet gegen Fiorentina wich Stöger vom bisherigen System ab, stellte erstmals auf eine Dreier- bzw. Fünferkette um. Mit drei Linksfüßen im Zentrum. In der Länderspiel-Pause wurde an dem „neuen“ Anzug gebastelt, also nur zwei Wochen. Riskant?! Aber nach vier Pleiten, unerklärlichen Fehlern in der Defensive hatte Rapid gegen Fiorentina nichts zu verlieren. Daher zog Stöger gestern erstmals seinen Taktik-Joker.
„Wir hatten das schon länger am Schirm, wir wollen der Mannschaft flexible Möglichkeiten bieten“, begründete Stöger nach dem 0:3 gegen die Italiener. „Für uns war es in der Phase gegen diesen Gegner das bestmögliche System. Daran hat es nicht gelegen. Fehlerquellen haben wir andere gehabt.“ Das frühe 0:1 machte viel zunichte. Letztlich machte Fiorentinas (individuelle) Klasse den Unterschied aus.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.