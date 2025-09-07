Burgenländerin radelt für kranke Kinder

Ohne Plan, mit wenig Gepäck und großen Willen

Ihr Plan ist ebenso schlicht wie wirkungsvoll: Für jeden gefahrenen Kilometer können Menschen an das Kinderhilfehaus spenden. „Hier schenke ich Familien Zeit und Ruhe, jetzt möchte ich auch finanziell etwas bewegen.“ Die Route führt sie quer durch Europa: von Graz Richtung Italien, entlang der Amalfiküste, weiter nach Frankreich und schließlich nach Spanien. Ob es über Andorra oder entlang der Küste nach Pamplona geht, entscheidet sie spontan. „Ich plane nicht gerne durch. Wenn man nichts fixiert, kommt man oft genau dorthin, wo man hingehört.“