Kultlokal „Die Bank“ bekommt zwei neue Direktoren

Vom Schnitzel bis zum großen Fest für die ganze Familie

„Ein besseres Haus kann man sich nicht wünschen. Die Lage, die Gäste, die Vielfalt. Es ist einfach perfekt“, sagt sie. Die Bank sei eine Institution. „Sie braucht Menschen, die sie leben und das wollen wir sein.“ Innen und außen wird alles heller, frischer, freundlicher, kleine Eingriffe verleihen dem Lokal ihren persönlichen Stil. Auf der Karte stehen Schnitzel, regionale Schmankerl, saisonale Küche, Pizzen und Mittagsmenüs bleiben, dazu täglich frische Kuchen und regionale Weine. Für Feste gibt es Platz für rund 70 Gäste im Obergeschoss.