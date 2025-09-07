Kultlokal „Die Bank“ bekommt zwei neue Direktoren

Ehemaliger Landtagsabgeordneter und Gewerkschafter Ewald Gossy übernimmt gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Monica das Oberwarter Kultlokal. Mit Herz, Tatendrang und neuen Ideen will das Duo einen Ort schaffen, an dem Jung und Alt zusammenkommen.
Die meisten gehen mit 66 in Pension – Ewald Gossy beginnt jetzt erst richtig. Ab 1. Oktober übernimmt er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Monica das Kultlokal „Die Bank“. Für den ehemaligen SPÖ-Landtagsabgeordneten, Gewerkschafter und noch aktiven Fußballer ist es ein Neustart voller Tatendrang. „Wie so vieles im Burgenland hat sich alles bei einem Spritzer ergeben“, lacht Gossy. Die bisherigen Eigentümer suchten lange einen Nachfolger, dann kamen wir ins Spiel.
„Monica leitet das Lokal seit vier Jahren und bringt viel Erfahrung in der Gastronomie mit, ich habe unzählige Kontakte und den festen Willen, dass ein Wirtshaus mehr sein kann als ein Platz zum Essen“, erzählt Gossy.
Vom Schnitzel bis zum großen Fest für die ganze Familie
„Ein besseres Haus kann man sich nicht wünschen. Die Lage, die Gäste, die Vielfalt. Es ist einfach perfekt“, sagt sie. Die Bank sei eine Institution. „Sie braucht Menschen, die sie leben und das wollen wir sein.“ Innen und außen wird alles heller, frischer, freundlicher, kleine Eingriffe verleihen dem Lokal ihren persönlichen Stil. Auf der Karte stehen Schnitzel, regionale Schmankerl, saisonale Küche, Pizzen und Mittagsmenüs bleiben, dazu täglich frische Kuchen und regionale Weine. Für Feste gibt es Platz für rund 70 Gäste im Obergeschoss.
„Wir ergänzen uns perfekt. Monica kennt die Branche, ich die Menschen“, sagt Gossy. Gemeinsam wollen sie „Die Bank“ zu einem Ort machen, an dem man nicht nur isst, sondern redet, lacht und zusammenkommt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.