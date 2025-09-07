Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 66 in die Gastro

Kultlokal „Die Bank“ bekommt zwei neue Direktoren

Burgenland
07.09.2025 16:00
Neues Duo an der Spitze: Ewald Gossy und seine Lebenspartnerin Monica Marcon übernehmen das ...
Neues Duo an der Spitze: Ewald Gossy und seine Lebenspartnerin Monica Marcon übernehmen das Kultlokal „Die Bank“(Bild: Carina Fenz, Krone KREATIV)

Ehemaliger Landtagsabgeordneter und Gewerkschafter Ewald Gossy übernimmt gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Monica das Oberwarter Kultlokal. Mit Herz, Tatendrang und neuen Ideen will das Duo einen Ort schaffen, an dem Jung und Alt zusammenkommen.

0 Kommentare

Die meisten gehen mit 66 in Pension – Ewald Gossy beginnt jetzt erst richtig. Ab 1. Oktober übernimmt er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Monica das Kultlokal „Die Bank“. Für den ehemaligen SPÖ-Landtagsabgeordneten, Gewerkschafter und noch aktiven Fußballer ist es ein Neustart voller Tatendrang. „Wie so vieles im Burgenland hat sich alles bei einem Spritzer ergeben“, lacht Gossy. Die bisherigen Eigentümer suchten lange einen Nachfolger, dann kamen wir ins Spiel.

„Monica leitet das Lokal seit vier Jahren und bringt viel Erfahrung in der Gastronomie mit, ich habe unzählige Kontakte und den festen Willen, dass ein Wirtshaus mehr sein kann als ein Platz zum Essen“, erzählt Gossy.

Vom Schnitzel bis zum großen Fest für die ganze Familie
„Ein besseres Haus kann man sich nicht wünschen. Die Lage, die Gäste, die Vielfalt. Es ist einfach perfekt“, sagt sie. Die Bank sei eine Institution. „Sie braucht Menschen, die sie leben und das wollen wir sein.“ Innen und außen wird alles heller, frischer, freundlicher, kleine Eingriffe verleihen dem Lokal ihren persönlichen Stil. Auf der Karte stehen Schnitzel, regionale Schmankerl, saisonale Küche, Pizzen und Mittagsmenüs bleiben, dazu täglich frische Kuchen und regionale Weine. Für Feste gibt es Platz für rund 70 Gäste im Obergeschoss.

„Wir ergänzen uns perfekt. Monica kennt die Branche, ich die Menschen“, sagt Gossy. Gemeinsam wollen sie „Die Bank“ zu einem Ort machen, an dem man nicht nur isst, sondern redet, lacht und zusammenkommt. 

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
13° / 23°
Symbol wolkig
Güssing
10° / 23°
Symbol bedeckt
Mattersburg
10° / 23°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
12° / 23°
Symbol heiter
Oberpullendorf
11° / 23°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Elch „Emil“ soll die niederösterreichische Landeshauptstadt verlassen haben. Die Westbahnstrecke ...
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Heute Abend ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis heute Abend ab
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
138.853 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
138.731 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
124.707 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1444 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1349 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1141 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Burgenland
Ereignis beginnt bald
Wir suchen Ihre besten Mondfinsternis-Fotos!
Von Graz bis Santiago
Burgenländerin radelt für kranke Kinder
Elektronischer Akt
Digitalisierung spart zwei Millionen Seiten Papier
Rot-Goldene Traube
Suche nach der besten Weinbar des Burgenlandes
Blaulichttag Oberwart
Sirenen, Blaulichter und Adrenalin pur!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf