Marko: „Eine unglaubliche Machtdemonstration“

„Ein großartiger Tag für uns“, so Monza-Spezialist Verstappen. „Die erste Runde war etwas unglücklich, aber danach sind wir nur so dahin geflogen. Das Auto war wirklich toll, ich konnte das Tempo gut kontrollieren und wir haben zum richtigen Zeitpunkt einen Boxenstopp gemacht. Einfach eine fantastische Leistung von allen“, fügte er hinzu. Verstappen, der zuvor acht Rennen sieglos war, liegt nun in der WM-Wertung als Dritter 94 Punkte hinter Piastri.