Marko: „Eine unglaubliche Machtdemonstration“

„Es war eine unglaubliche Machtdemonstration“, schwärmte Red-Bull-Berater Helmut Marko nach dem 66. Grand-Prix-Sieg von Max Verstappen – und es war ein wahrlich historisches Rennen in Monza!
Denn: Die Dauer des Rennens, also Verstappens Siegerzeit, wurde offiziell mit 1:13:24,325 Stunden (Schnitt: 250,7 km/h) angeben. Damit war der Große Preis von Italien 2025 das schnellste Formel-1-Rennen der bisherigen Geschichte. Monza machte seinem Beinamen als „Temple of Speed“ also wieder alle Ehre – und Verstappen hat seine Dominanz wiedergefunden.
Schließlich war es für den Red-Bull-Piloten zwar der 66. Grand-Prix-Sieg, aber der erste seit Imola im Mai.
„Ein großartiger Tag für uns“
„Ein großartiger Tag für uns“, so Monza-Spezialist Verstappen. „Die erste Runde war etwas unglücklich, aber danach sind wir nur so dahin geflogen. Das Auto war wirklich toll, ich konnte das Tempo gut kontrollieren und wir haben zum richtigen Zeitpunkt einen Boxenstopp gemacht. Einfach eine fantastische Leistung von allen“, fügte er hinzu. Verstappen, der zuvor acht Rennen sieglos war, liegt nun in der WM-Wertung als Dritter 94 Punkte hinter Piastri.
Kommentare
