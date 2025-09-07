Basketball: Nächster EM-Mitfavorit ausgeschieden

„Habe nicht gedacht, dass so etwas möglich ist“
4. WM-Titel in Serie
Bei der Basketball-EM hat es den nächsten Mitfavoriten erwischt. Nach Titelverteidiger Spanien und Vize-Weltmeister Serbien ist auch Frankreich ausgeschieden.
Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 verlor in Riga sein Achtelfinale gegen Außenseiter Georgien mit 70:80 (37:38) und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale. Die Franzosen, bei denen Superstar Victor Wembanyama in diesem Sommer pausiert, zeigten eine enttäuschende Leistung.
Im Viertelfinale trifft nun Georgien auf Finnland. Die Finnen hatten am Samstag sensationell Topfavorit Serbien um NBA-Superstar Nikola Jokic mit 92:86 ausgeschaltet. Spanien, EM-Champion 2022, war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.