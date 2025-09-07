Basketball: Nächster EM-Mitfavorit ausgeschieden

Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 verlor in Riga sein Achtelfinale gegen Außenseiter Georgien mit 70:80 (37:38) und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale. Die Franzosen, bei denen Superstar Victor Wembanyama in diesem Sommer pausiert, zeigten eine enttäuschende Leistung.