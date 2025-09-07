Vorteilswelt
„Braucht keinen Autor"

Harald Schmidt: „Trump ist genialer Entertainer"

Society International
07.09.2025 18:03
Komiker und Moderator Harald Schmidt
Komiker und Moderator Harald Schmidt(Bild: krone.tv)

Komiker und Moderator Harald Schmidt hält US-Präsident Donald Trump für einen begnadeten Unterhalter. „Trump ist ein genialer Entertainer, das muss man ganz klar sagen. Was der raushaut! Er braucht keinen Autor, das fällt ihm alles selbst ein“, sagte der frühere Late-Night-Talker.

„So Sachen wie ‘Little Rocket Man‘ für Kim Jong Un (Nordkoreas Machthaber, Anm.).“ Trump sei vor Jahrzehnten auch immer ein toller Gast in der Show von David Letterman gewesen. Deshalb sei es alles andere als einfach, sich als Satiriker über ihn lustig zu machen.

Man müsse schon sehr genau hinschauen, um etwas halbwegs Witziges herauszuholen. Stoff biete etwa die Sitzordnung im Weißen Haus. Da sei aufschlussreich, in welcher Reihenfolge Vizepräsident JD Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio nebeneinander auf der Couch säßen. „Und dann auf dem Stühlchen darf ein Europäer Platz nehmen. Das ist es. Ob Trump gut oder böse ist, spielt für mich keine Rolle.“

Er sei auch gelangweilt von deutschen Feuilleton-Beiträgen à la „Das ist nicht mehr mein Amerika, sagte der 68-Jährige. Schmidt wurde vor allem durch Sendungen wie „Die Harald Schmidt Show“ und „Schmidteinander“ bekannt. Für Kontroversen sorgte er unter anderem, als 2023 ein Foto von ihm auf einer Feier mit Rechtsextremen auftauchte. Auch Alice Weidel, AfD-Bundesvorsitzende war geladen.

