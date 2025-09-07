Enthüpftes Känguru „Jecki“ wieder eingefangen

Wie berichtet, ist in Osttirol vor drei Wochen das Känguru des Bürgermeisters abhandengekommen. Nun konnte es nach dreistündiger Verfolgungsjagd wieder eingefangen werden. Zuvor wurde in Osttirol, nachdem der Ortschef Bernhard Webhofer einen Appell in den sozialen Medien gestartet hat, immer wieder von Sichtungen berichtet.