Enthüpftes Känguru „Jecki“ wieder eingefangen

Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar
Gefahr im „Griff“
Aufatmen in Osttirol! Laut Medienberichten ist das entlaufene Känguru „Jecki“ wieder sicher daheim. Es konnte offenbar am Sonntag in einer Garage eingefangen werden.
Wie berichtet, ist in Osttirol vor drei Wochen das Känguru des Bürgermeisters abhandengekommen. Nun konnte es nach dreistündiger Verfolgungsjagd wieder eingefangen werden. Zuvor wurde in Osttirol, nachdem der Ortschef Bernhard Webhofer einen Appell in den sozialen Medien gestartet hat, immer wieder von Sichtungen berichtet.
Das Tier konnte offenbar am Sonntagvormittag in einer Garage in Debant eingefangen werden. Die Aktion dauerte drei Stunden, bis schließlich der Tierarzt das Tier betäuben konnte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.