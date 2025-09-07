Verborgene Schätze im Schloss Kohfidisch

Beim heurigen „Kramuri“ wird aus Alt etwas Besonderes – Erinnerungen, Handwerk und Genuss zum Mitnehmen.
Gold und Juwelen? Fehlanzeige. Wer beim Kramuri (20. und 21. September) vorbeischaut, entdeckt Schätze, wertvoller als jedes Glitzern: „Erinnerungen, Geschichten und Dinge, die man kein zweites Mal findet“, sagt Schlossbesitzerin Sarah Keil, die gemeinsam mit Martina Schabhüttl das Event organisiert.
Einzigartige Schätze
Wer durch die Gänge schlendert, versteht sofort, was gemeint ist. Eine Zinkbadewanne, künftig für Seerosen. Ein Emaille-Deckel, der den Kochtopf daheim komplettiert oder ein Pflanzenbuch, das wieder Kunst ist. „Wir staunen jedes Jahr, welche Fundstücke auftauchen“, so Schabhüttl. Was anderswo im Sperrmüll landet, wird hier zur Kostbarkeit: Treibholz zur Skulptur, Krawatten zur Dirndlschürzen, Skateboards zu Schuhlöffeln. „Es geht darum, Dingen eine neue Bestimmung zu geben und den Blick aufs Alltägliche zu verändern“, erklärt Keil.
Kulinarische Schätze
Besondere Aufmerksamkeit gilt heuer den alten Sorten – Äpfeln, Trauben, Gemüse, wie sie schon die Großeltern kannten. Fachleute bestimmen vor Ort und geben Tipps, wie dieses Erbe weiterwachsen kann. „Das sind lebendige Schätze, die wir bewahren wollen“, betonen Keil und Schabhüttl. Natürlich darf auch die Kulinarik nicht fehlen: Feuerfleck, Krautstrudel, Langos, Baumkuchen und Bohnensterz, dazu Weine aus dem Südburgenland.
Kommentare
