Verborgene Schätze im Schloss Kohfidisch

Einzigartige Schätze

Wer durch die Gänge schlendert, versteht sofort, was gemeint ist. Eine Zinkbadewanne, künftig für Seerosen. Ein Emaille-Deckel, der den Kochtopf daheim komplettiert oder ein Pflanzenbuch, das wieder Kunst ist. „Wir staunen jedes Jahr, welche Fundstücke auftauchen“, so Schabhüttl. Was anderswo im Sperrmüll landet, wird hier zur Kostbarkeit: Treibholz zur Skulptur, Krawatten zur Dirndlschürzen, Skateboards zu Schuhlöffeln. „Es geht darum, Dingen eine neue Bestimmung zu geben und den Blick aufs Alltägliche zu verändern“, erklärt Keil.