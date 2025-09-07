Digitalisierung spart zwei Millionen Seiten Papier

Zehn Tonnen Papier gespart

Gleichzeitig wird durch die Digitalisierung Geld gespart, das bisher für den Ankauf von Tonnen an Papier verwendet wurde. Auswertungen des Papierverbrauchs bei Druckern und Kopierern haben ergeben, dass sich durch den ELAK in der Verwaltung pro Jahr rund zwei Millionen bedruckte Papierseiten einsparen lassen. Bei einem Gewicht von 5 Gramm pro Blatt wären das an die 10 Tonnen Papier.