Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elektronischer Akt

Digitalisierung spart zwei Millionen Seiten Papier

Burgenland
07.09.2025 08:27
Der Elektronische Akt hat analoge Schriftstücke abgelöst.
Der Elektronische Akt hat analoge Schriftstücke abgelöst.(Bild: www.photoron.de)

Seit der Umstellung auf den Elektronische Akt im Land und an den Bezirkshauptmannschaften ist der Papierverbrauch deutlich gesunken. Doch auch die Bürger profitieren.

0 Kommentare

Digital statt „Zettelwirtschaft“ heißt es seit dem vorigen Jahr in den Büros im Amt der Burgenländischen Landesregierung und den Bezirkshauptmannschaften. Seither hat der Elektronische Akt (ELAK) die analogen Schriftstücke ersetzt. Die Planungen dafür hatten schon viel früher begonnen, im Mai 2022 startete dann die Umstellung auf den digitalen Dienstbetrieb.

Transfer in Echtzeit
Die papierlose Bearbeitung bringt für die Mitarbeiter als auch für die Bürger viele Vorteile. Durch die Digitalisierung lassen sich die einzelnen Bearbeitungs- und Genehmigungsschritte noch besser nachvollziehen. Zudem geht kein Schriftstück mehr „auf die Reise“ von einer Verwaltungseinheit zu der nächsten. Stattdessen erfolgt der Transfer nun praktisch in Echtzeit. Das erleichtert und beschleunigt Verwaltungsvorgänge.

Arbeiteten an der Entwicklung des ELAK mit: Dr. Nicolas Knotzer, Leiter der Stabsabteilung IT ...
Arbeiteten an der Entwicklung des ELAK mit: Dr. Nicolas Knotzer, Leiter der Stabsabteilung IT (li.), Sandro Kallinger (3.v.l.) und Beatrice Pinter (re.) mit Landesamtsdirektor Mag. Ronald Reiter, MA (2.v.l.).(Bild: LMS)

Zehn Tonnen Papier gespart
Gleichzeitig wird durch die Digitalisierung Geld gespart, das bisher für den Ankauf von Tonnen an Papier verwendet wurde. Auswertungen des Papierverbrauchs bei Druckern und Kopierern haben ergeben, dass sich durch den ELAK in der Verwaltung pro Jahr rund zwei Millionen bedruckte Papierseiten einsparen lassen. Bei einem Gewicht von 5 Gramm pro Blatt wären das an die 10 Tonnen Papier.

Mitarbeiter sind zufrieden
Eine Studie der Forschung Burgenland unter Mitarbeitern im Amt der Burgenländischen Landesregierung und in den Bezirkshauptmannschaften bestätigt nun zusätzlich, dass der Elektronische Akt der richtige Weg ist. Drei Viertel der 700 Teilnehmer gaben an, dass sie den ELAK anderen Kollegen im öffentlichen Dienst weiterempfehlen würden.

Beitrag zu Innovationen
Außerdem hat das Burgenland bei der Weiterentwicklung des ELAK, der bundesweit im Einsatz ist, mitgeholfen und 30 Produktinnovationen beisteuert, erklärt Nicolas Knotzer, Leiter der Stabsabteilung IT.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
13° / 24°
Symbol wolkig
Güssing
10° / 23°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
10° / 23°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
12° / 24°
Symbol heiter
Oberpullendorf
11° / 24°
Symbol wolkig

krone.tv

Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
135.022 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
124.833 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
122.276 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1474 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1412 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1133 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Burgenland
Rot-Goldene Traube
Suche nach der besten Weinbar des Burgenlandes
Blaulichttag Oberwart
Sirenen, Blaulichter und Adrenalin pur!
Verkeimung
Trinkwasser muss jetzt abgekocht werden
Nach Karrierende
„Mir sind sogar die Tränen gekommen“
Sind keine „Mingerl“
Warum jetzt Tausende Ameisen durch Lüfte schwirren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf