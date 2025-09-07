Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Inventur im Grünen

Wildverbiss macht den Waldbesitzern zu schaffen

Vorarlberg
07.09.2025 08:55
Im Silbertal sind die Abschusszahlen deutlich erhöht worden – das dürfte auch dem Wald helfen.
Im Silbertal sind die Abschusszahlen deutlich erhöht worden – das dürfte auch dem Wald helfen.(Bild: Bergauer Rubina)

Das Ergebnis einer österreichweiten Waldinventur zeigt, dass besonders in den Schutzwäldern die Wildschäden viel zu hoch sind. Die von Rehwild verursachten Schäden sind teils immens.

0 Kommentare

Keinen nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr gibt es österreichweit in Sachen Wildverbiss. Gravierend sind aber die Unterschiede zwischen den Jahren 2019 bis 2024 im Vergleich mit dem Zeitraum von 2007 bis 2009. Auch die Flächen, die aufgrund von Wildverbiss oder des Klimawandels verjüngt werden müssen, sind deutlich angewachsen.

Dieser Trend ist auch im Ländle sichtbar: Hier bereiten das Reh- und Rotwild Vorarlbergs Waldbesitzern die größten Sorgen. Immer öfter naschen Bambi & Co an den Bäumen und sorgen so für teils immense Schäden. „Obwohl sich die Lebensräume eher verkleinert haben, sind die durch Rehwild verursachten Schäden seit 1988 um 50 Prozent gestiegen“, weiß Thomas Ölz, Forstreferent bei der Vorarlberger Landwirtschaftskammer.

Seit dem Jahr 1988 haben die durch Rehwild verursachten Schäden um 50 Prozent zugenommen.
Seit dem Jahr 1988 haben die durch Rehwild verursachten Schäden um 50 Prozent zugenommen.(Bild: Radspieler Jürgen)

Weniger ins Gewicht fallen in Vorarlberg hingegen sogenannte Schälschaden. Diese treten dann auf, wenn Rotwild die Rinde von Stangenhölzern abknabbert. Vermehrt Gefallen findet das Schalenwild inzwischen an den neu gepflanzten und klimaresilienteren Mischbäumen. Auch der gestiegene Freizeitdruck hat Folgen für Schutzwälder, denn oft wird das Wild regelrecht in abgelegene Teile verdrängt, dort nehmen folglich aufgrund der höheren Populationsdichte die Verbissschäden zu. Und nicht zuletzt wirkt sich der Klimawandel auf das territoriale Verhalten aus: Gamswild etwa, das in der Regel über der Baumgrenze beheimatet ist, wandert immer weiter talwärts, um sich im kühleren Wald vor der stetig zunehmenden Hitze zu schützen.

Ganz oben auf dem Speiseplan steht in der Regel die Fichte. Allerdings ist das Schalenwild nicht die größte Gefahr für das Nadelgehölz, weit größeren Schaden richtet der Borkenkäfer an: „Der Hauptverursacher für das Absterben von Fichten ist der Buchdrucker, eine Käferart aus der Unterfamilie der Borkenkäfer. Aber auch der Kupferstecher ist eine weitere gefährliche Art, die Fichten befällt“, erklärt Thomas Ölz.

Die diversen Borkenkäferarten sind auch in Vorarlberg der größte Feind der Fichten.
Die diversen Borkenkäferarten sind auch in Vorarlberg der größte Feind der Fichten.(Bild: Naturschutzbund)

Ein weiteres Problem für Vorarlbergs Waldbesitzer ist die Topografie: Aufgrund des hohen Gebirgsanteils gibt es im Westen Österreich nur wenige Wirtschafts-, dafür aber sehr viele Schutzwälder. Und je höher gelegen diese sind, desto langsamer wachsen die Bäume. Was letztlich auch bedeutet: Der Verjüngungsprozess dauert wesentlich länger als im Tal.

Wildfütterungen ließen Bestände anwachsen
Doch was ist zu tun, um Vorarlbergs Schutzwälder besser zu schützen? Thomas Ölz plädiert unter anderem dafür, die Wildfütterungen zu überdenken. „Der Grundgedanke war, das Wild zu füttern, um Wildschäden zu vermeiden. Tatsächlich ist es aber so, dass die Bestände durch die Fütterung immer größer geworden sind.“ Auch die Jäger seien gefragt: So würden etwa im Ländle regelmäßig Hegeschauen, bei denen die eindruckvollsten Geweihe gezeigt werden, stattfinden – ein eindeutiger Beleg dafür, dass bei vielen Waidmännern die Trophäenjagd nach wie vor eine große Rolle spielt.

Die Rotwildbestände in Vorarlberg sind vergleichsweise groß. Das Gamswild wiederum flieht vor ...
Die Rotwildbestände in Vorarlberg sind vergleichsweise groß. Das Gamswild wiederum flieht vor der Hitze in die Wälder.(Bild: Szarka)

Bleibt noch das schwellende TBC-Problem in Vorarlberg, welches ebenso wie die Verbissschäden mit der großen Rotwild-Population in Zusammenhang steht. Zu Beginn der Alpsaison hatten die Landwirte einmal mehr ihrer Angst Ausdruck verliehen, dass an Tuberkulose erkranktes Rotwild die Erreger auch heuer wieder auf Alptiere übertragen könnte und in den Hochrisikogebieten höhere Abschusszahlen gefordert – diesem Wunsch ist bekanntlich stattgegeben worden. Eine erste Zwischenbilanz: „Im Silbertal hat sich die Lage nicht zuletzt aufgrund der hohen Abschusszahlen entspannt. In Schönenbach im Bregenzerwald ist der Zustand noch nicht so gut“, weiß Thomas Ölz. Ob sich die verringerten Bestände bereits positiv auf den Zustand der Wälder ausgewirkt haben, vermag Ölz noch nicht einzuschätzen – für einen definitiven Befund sei es noch zu früh.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 22°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
9° / 25°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
11° / 24°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
10° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
135.022 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
124.833 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
122.276 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1474 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1412 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1133 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Vorarlberg
Inventur im Grünen
Wildverbiss macht den Waldbesitzern zu schaffen
Krone Plus Logo
Aus alten Schulbüchern
„Kaiser, wir alle wollen deine Kinder sein“
Lustenau-Sportdirektor
„Wer so etwas sagt, versteht den Fußball nicht …“
„Schneiders Brille“
Hochbegabt
Finale noch gedreht
ÖTV-Duo sichert sich Titel beim Tulln-Challenger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf