Wildverbiss macht den Waldbesitzern zu schaffen

Bleibt noch das schwellende TBC-Problem in Vorarlberg, welches ebenso wie die Verbissschäden mit der großen Rotwild-Population in Zusammenhang steht. Zu Beginn der Alpsaison hatten die Landwirte einmal mehr ihrer Angst Ausdruck verliehen, dass an Tuberkulose erkranktes Rotwild die Erreger auch heuer wieder auf Alptiere übertragen könnte und in den Hochrisikogebieten höhere Abschusszahlen gefordert – diesem Wunsch ist bekanntlich stattgegeben worden. Eine erste Zwischenbilanz: „Im Silbertal hat sich die Lage nicht zuletzt aufgrund der hohen Abschusszahlen entspannt. In Schönenbach im Bregenzerwald ist der Zustand noch nicht so gut“, weiß Thomas Ölz. Ob sich die verringerten Bestände bereits positiv auf den Zustand der Wälder ausgewirkt haben, vermag Ölz noch nicht einzuschätzen – für einen definitiven Befund sei es noch zu früh.