Personallage an Vorarlbergs Schulen bleibt heikel

Die Schultaschen sind hoffentlich schon gepackt, damit die rund 56.000 Schüler in Vorarlberg am Montag stressfrei in ein neues Schuljahr starten können. Etwas angespannter war im Vorfeld die Lage in der Bildungsdirektion. Wie bereits in den Jahren zuvor sorgte die Personalsuche für die ein oder andere größere Sorgenfalte. In der traditionellen Pressekonferenz des Landes zum Schulstart war dann jedoch – etwas überraschend – von „leichter Entspannung“ und sogar einer „kleinen Trendwende“ die Rede. Die Lehrergewerkschaft tritt jedoch auf die Bremse: Ja, es gebe Verbesserungen, aber von Entwarnung könne noch keine Rede sein.