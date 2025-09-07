Vorteilswelt
Schulstart im Ländle

Personallage an Vorarlbergs Schulen bleibt heikel

Vorarlberg
07.09.2025 10:55
Die Schule startet wieder. Schüler und Lehrer werden sich auf einige Probleme einstellen müssen.
Die Schule startet wieder. Schüler und Lehrer werden sich auf einige Probleme einstellen müssen.(Bild: Patrik Skovran - SENTELLO)

Exakt 56.029 Schüler und 7047 Lehrer starten am Montag ins neue Schuljahr. Während die zuständige Landesrätin hinsichtlich der dünnen Personaldecke mit optimistischen Worten versucht, Zuversicht zu verbreiten, warnen die Lehrergewerkschafter vor zahlreichen Problemen. 

0 Kommentare

Die Schultaschen sind hoffentlich schon gepackt, damit die rund 56.000 Schüler in Vorarlberg am Montag stressfrei in ein neues Schuljahr starten können. Etwas angespannter war im Vorfeld die Lage in der Bildungsdirektion. Wie bereits in den Jahren zuvor sorgte die Personalsuche für die ein oder andere größere Sorgenfalte. In der traditionellen Pressekonferenz des Landes zum Schulstart war dann jedoch – etwas überraschend – von „leichter Entspannung“ und sogar einer „kleinen Trendwende“ die Rede. Die Lehrergewerkschaft tritt jedoch auf die Bremse: Ja, es gebe Verbesserungen, aber von Entwarnung könne noch keine Rede sein.

Philipp Vondrak
Philipp Vondrak
Vorarlberg
Ach, übrigens...
Für die Ewigkeit?
Krone Plus Logo
Schulstart im Ländle
Personallage an Vorarlbergs Schulen bleibt heikel
Inventur im Grünen
Wildverbiss macht den Waldbesitzern zu schaffen
Krone Plus Logo
Aus alten Schulbüchern
„Kaiser, wir alle wollen deine Kinder sein“
Lustenau-Sportdirektor
„Wer so etwas sagt, versteht den Fußball nicht …“
