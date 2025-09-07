„Kaiser, wir alle wollen deine Kinder sein“

Der Schriftsteller und „Krone“-Kolumnist Robert Schneider ist beim Stöbern auf der Internetseite „volare“ der Vorarlberger Landesbibliothek auf ein Vorarlberger Schulbuch aus dem Jahre 1909 gestoßen. Gefunden hat er ein Zeugnis aus einer anderen Welt.
Daran kann sich jede und jeder erinnern: in der Volksschule die Talschaften und dazugehörenden Flüsse oder Bächlein auswendig lernen und auf der Reliefkarte im Schulzimmer benennen. Wohin gehört nochmal die Litz? Ins Silbertal oder doch ins Kleinwalsertal? Und heißt es jetzt der Lech oder die Lech? Die Alfenz fließt doch durchs Montafon, nein, durchs Klostertal. Mir wurde damals schon schummrig vor Augen, und meinem kleinen Sohn erging es genau so, als ich mit ihm die Flüsse, Täler und Städte Vorarlbergs paukte. Ich glaube, es gibt keinen Lehrstoff, der so kurzzeitig im Kurzzeitgedächtnis haften bleibt, wie die Geografie unseres Landes.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.