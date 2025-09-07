Austria Lustenau-Sportdirektor Dieter Alge spricht im großen „Krone“-Interview über Partner CSC, den regionalen Spielermarkt in Vorarlberg, Saisonstart seiner Mannschaft und was noch fehlt, um das neue Stadion zu einer Festung zu machen.
„Krone“: Seit knapp drei Monaten sind Sie Austria-Sportdirektor. Wie haben Sie sich in Ihrer Rolle eingelebt?
Dieter Alge: Als Trainer und ehemaliger Spieler ist es sehr spannend, den Blick jetzt von der anderen Seite zu sehen. Für mich ist es wichtig, den Trainer und die Mannschaft zu unterstützen, damit sie frei arbeiten können. Und jetzt in der Transferzeit gibt es natürlich sehr viele Telefonate zu führen.
Ist in Sachen Kader auch CSC stark involviert?
Ich bin regelmäßig mit Ingo Winter, der bei CSC angestellt ist, im Austausch. Er ist international sehr gut vernetzt, wir sind aber auch regional unterwegs. Zusammen mit unserem Sport-Gremium versuchen wir eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen.
Es gibt Fan-Stimmen, die sagen, dass die Kooperation nichts bringt. Ist das so?
Wer so etwas sagt, versteht den Fußball nicht. Über Clermont kommen wir zu Spielern, die beispielsweise mehrfach in Frankreichs Nachwuchs-Nationalteams standen. Wer den französischen Fußball kennt, weiß, dass ein Spieler schon etwas können muss, um da hinzukommen. Das sind alles talentierte, aber keine fertigen Spieler. Unsere Aufgabe als Austria ist es, die Spieler in eine gefestigte Mannschaft zu integrieren, um so von ihren individuellen Stärken zu profitieren. Man muss nur sehen, wer in den letzten Jahren alles gekommen ist. Spieler, die nun sogar in der Champions League spielen.
Nicht alles hat immer gut funktioniert ...
Wichtig ist, dass man sich um die Spieler kümmert. Wir müssen sie begleiten und sie vorbereiten. Wenn jemand mit 19 Jahren in ein anderes Land mit einer anderen Spielweise kommt, ist das nicht einfach. Sie brauchen mindestens ein Dreivierteljahr, bis sie sich gewöhnt haben. Das hat übrigens einmal Ralf Rangnick in einem Interview gesagt. Es ist illusorisch zu glauben, dass wir von Clermont fertig ausgebildete Spieler bekommen. Vielmehr heißt es, Geduld zu haben. Das ist aber bei einem jungen Österreicher nichts anderes.
Sie haben auch den regionalen Markt angesprochen. Wie sieht es da mit interessanten Spielern aus?
Es gibt sich ein paar interessante Spieler, die wir auch beobachten. Ich werde mir auch die Spiele der Akademie ansehen, da sind ja auch Spieler von Austria Lustenau dabei. Für die jungen Spieler ist es wichtig, dass sie ihre Chance nützen. Manche hören vielleicht oft zu sehr auf ihre Berater, die ihnen alles Mögliche versprechen. Aber im Fußball kommt man so wie überall nur mit Leistung weiter.
Kann die Austria mit dem Saisonstart zufrieden sein?
Wenn ich die Mannschaft vor drei Monaten mit jetzt vergleiche, hat sie ganz ein anderes Gesicht. Wir wissen das richtig einzuschätzen. Wir haben nicht den Meistertitel als Ziel ausgegeben, sondern wir wollen vorne mitspielen. Ich sehe die Entwicklung sehr positiv. Wären wir im Cup weitergekommen, wäre ein sehr guter Start gewesen. In der Liga sind wir aber gut unterwegs, das Spiel bei der Vienna hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft – trotz der verletzungsbedingten Ausfälle – steckt.
Gerade in den Heimspielen scheint aber noch Luft nach oben zu sein. Schließlich soll das neue Stadion ja zu einer Festung werden ...
Wir sollten vor allem zu Hause mit noch mehr Überzeugung auftreten. Und es muss uns gelingen, gegen robuste und tief stehende Gegner entsprechende Lösungen zu finden. Das Lustenauer Publikum ist zwar kritisch, aber es ist auch einzigartig, wie die Fans hinter uns stehen. Eine solche Stimmung und Atmosphäre ist sicher etwas Besonderes in der österreichischen Zweiten Liga.
