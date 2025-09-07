Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lustenau-Sportdirektor

„Wer so etwas sagt, versteht den Fußball nicht …“

Vorarlberg
07.09.2025 06:55
Austria Lustenaus Sportchef Dieter Alge findet im Interview klare Worte.
Austria Lustenaus Sportchef Dieter Alge findet im Interview klare Worte.(Bild: Austria Lustenau)

Austria Lustenau-Sportdirektor Dieter Alge spricht im großen „Krone“-Interview über Partner CSC, den regionalen Spielermarkt in Vorarlberg, Saisonstart seiner Mannschaft und was noch fehlt, um das neue Stadion zu einer Festung zu machen.

0 Kommentare

„Krone“: Seit knapp drei Monaten sind Sie Austria-Sportdirektor. Wie haben Sie sich in Ihrer Rolle eingelebt?
Dieter Alge: Als Trainer und ehemaliger Spieler ist es sehr spannend, den Blick jetzt von der anderen Seite zu sehen. Für mich ist es wichtig, den Trainer und die Mannschaft zu unterstützen, damit sie frei arbeiten können. Und jetzt in der Transferzeit gibt es natürlich sehr viele Telefonate zu führen.

Ist in Sachen Kader auch CSC stark involviert?
Ich bin regelmäßig mit Ingo Winter, der bei CSC angestellt ist, im Austausch. Er ist international sehr gut vernetzt, wir sind aber auch regional unterwegs. Zusammen mit unserem Sport-Gremium versuchen wir eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen.

Lesen Sie auch:
Hängende Köpfe und Ratlosigkeit bei den Spielern.
Ernüchterndes Cup-Aus
Euphorie ist in Lustenau schon wieder verfolgen
27.08.2025
Austria Lustenau
So will der neue Sportdirektor zurück zum Erfolg
08.06.2025

Es gibt Fan-Stimmen, die sagen, dass die Kooperation nichts bringt. Ist das so?
Wer so etwas sagt, versteht den Fußball nicht. Über Clermont kommen wir zu Spielern, die beispielsweise mehrfach in Frankreichs Nachwuchs-Nationalteams standen. Wer den französischen Fußball kennt, weiß, dass ein Spieler schon etwas können muss, um da hinzukommen. Das sind alles talentierte, aber keine fertigen Spieler. Unsere Aufgabe als Austria ist es, die Spieler in eine gefestigte Mannschaft zu integrieren, um so von ihren individuellen Stärken zu profitieren. Man muss nur sehen, wer in den letzten Jahren alles gekommen ist. Spieler, die nun sogar in der Champions League spielen.

Nicht alles hat immer gut funktioniert ...
Wichtig ist, dass man sich um die Spieler kümmert. Wir müssen sie begleiten und sie vorbereiten. Wenn jemand mit 19 Jahren in ein anderes Land mit einer anderen Spielweise kommt, ist das nicht einfach. Sie brauchen mindestens ein Dreivierteljahr, bis sie sich gewöhnt haben. Das hat übrigens einmal Ralf Rangnick in einem Interview gesagt. Es ist illusorisch zu glauben, dass wir von Clermont fertig ausgebildete Spieler bekommen. Vielmehr heißt es, Geduld zu haben. Das ist aber bei einem jungen Österreicher nichts anderes.

Sie haben auch den regionalen Markt angesprochen. Wie sieht es da mit interessanten Spielern aus?
Es gibt sich ein paar interessante Spieler, die wir auch beobachten. Ich werde mir auch die Spiele der Akademie ansehen, da sind ja auch Spieler von Austria Lustenau dabei. Für die jungen Spieler ist es wichtig, dass sie ihre Chance nützen. Manche hören vielleicht oft zu sehr auf ihre Berater, die ihnen alles Mögliche versprechen. Aber im Fußball kommt man so wie überall nur mit Leistung weiter.

Kann die Austria mit dem Saisonstart zufrieden sein?
Wenn ich die Mannschaft vor drei Monaten mit jetzt vergleiche, hat sie ganz ein anderes Gesicht. Wir wissen das richtig einzuschätzen. Wir haben nicht den Meistertitel als Ziel ausgegeben, sondern wir wollen vorne mitspielen. Ich sehe die Entwicklung sehr positiv. Wären wir im Cup weitergekommen, wäre ein sehr guter Start gewesen. In der Liga sind wir aber gut unterwegs, das Spiel bei der Vienna hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft – trotz der verletzungsbedingten Ausfälle – steckt.

Noch ist das neue Lustenauer Stadion nicht die erhoffte Festung.
Noch ist das neue Lustenauer Stadion nicht die erhoffte Festung.(Bild: GEPA)

Gerade in den Heimspielen scheint aber noch Luft nach oben zu sein. Schließlich soll das neue Stadion ja zu einer Festung werden ...
Wir sollten vor allem zu Hause mit noch mehr Überzeugung auftreten. Und es muss uns gelingen, gegen robuste und tief stehende Gegner entsprechende Lösungen zu finden. Das Lustenauer Publikum ist zwar kritisch, aber es ist auch einzigartig, wie die Fans hinter uns stehen. Eine solche Stimmung und Atmosphäre ist sicher etwas Besonderes in der österreichischen Zweiten Liga. 

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 22°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
10° / 25°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
11° / 24°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
10° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
134.036 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
121.536 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
120.500 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1474 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1403 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1132 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Aus alten Schulbüchern
„Kaiser, wir alle wollen deine Kinder sein“
Lustenau-Sportdirektor
„Wer so etwas sagt, versteht den Fußball nicht …“
„Schneiders Brille“
Hochbegabt
Finale noch gedreht
ÖTV-Duo sichert sich Titel beim Tulln-Challenger
Nach Unwetter
Sonne und beste Stimmung beim Mittelaltermarkt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf