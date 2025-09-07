Es gibt Fan-Stimmen, die sagen, dass die Kooperation nichts bringt. Ist das so?

Wer so etwas sagt, versteht den Fußball nicht. Über Clermont kommen wir zu Spielern, die beispielsweise mehrfach in Frankreichs Nachwuchs-Nationalteams standen. Wer den französischen Fußball kennt, weiß, dass ein Spieler schon etwas können muss, um da hinzukommen. Das sind alles talentierte, aber keine fertigen Spieler. Unsere Aufgabe als Austria ist es, die Spieler in eine gefestigte Mannschaft zu integrieren, um so von ihren individuellen Stärken zu profitieren. Man muss nur sehen, wer in den letzten Jahren alles gekommen ist. Spieler, die nun sogar in der Champions League spielen.