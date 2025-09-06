Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wein, Hadn und mehr

Gaumenfreuden locken Besucher an den Klopeiner See

Kärnten
06.09.2025 12:00
In Seelach lädt das Genuss-Seefest zum Verweilen und Genießen.
In Seelach lädt das Genuss-Seefest zum Verweilen und Genießen.(Bild: Mag. Maria Wawrzyniak)

Den kulinarischen Herbst feiern die Wirte am Klopeiner See heute, Samstag, mit dem Genuss-Seefest. Los geht’s mit Musik im „Moarktzelt“ direkt im Zentrum in Seelach.  

0 Kommentare

Regionale Aussteller und heimische Produzenten locken heute mit ihren Säften, Likören, Weinen und Fleischwaren an den Klopeiner See. Mitten in Seelach findet nämlich das Genuss-Seefest statt – alles bei freiem Eintritt!

Den Startschuss gibt die „Musikkapelle Möchling-Klopeinersee“ mit dem Einmarsch und ihrem Platzkonzert ab 18.30 Uhr. Um 19 Uhr zeigen der Männergesangsverein Turnersee und die Schuhplattler „Lavamünder Buam“ ihr Können. Live spielt bis in die späten Abendstunden die Musikband „Swing Train“.

Besucher dürfen sich bei diesem besonderen Seefest auf eine kulinarische Reise der Extraklasse begeben: Von Hadn-Schmankerln über preisgekrönte Salami und köstliche Süßspeisen bis hin zu erlesenen Weinen.

Weintafel mit Expertenwissen
Ein hochwertiges Highlight des Abends sind die edlen Tropfen der südsteirischen Winzerlegende Erich Polz Senior. An der großen Weintafel beim Mochoritsch Eck ist der Experte sogar selbst zum Fachsimpeln und dem einen oder anderen Achterl zu haben.

Erich Polz jun. und Erich Polz sen. bringen ihre edlen Tropfen zur Weintafel beim Mochoritsch ...
Erich Polz jun. und Erich Polz sen. bringen ihre edlen Tropfen zur Weintafel beim Mochoritsch Eck in Seelach.(Bild: Weingut Polz GmbH)

Beim Café Reichmann wird mit zünftigen Stelzen gefeiert. Im „Enjoy“ lockt ein Trachtenclubbing mit Genuss-Bowle. Für die kleinsten Gäste gibt es ein liebevolles Kinderprogramm.

Für das musikalische Finale sorgen die Jagdhornbläser Jauntal (20.30 Uhr). Danach findet der traditionelle Anstich des Hirter Herbstbiers statt.

Anrainer sowie Besucher, die mit dem Auto kommen, sollten übrigens auf die Straßensperren achten. Die Westuferstraße ist von der Tourismusinformation bis zur Kreuzung mit dem Kleinseeweg von 12 Uhr bis 2 Uhr nachts gesperrt. Es wird örtlich umgeleitet.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
185.110 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
175.046 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ausland
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
115.439 mal gelesen
Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 17 Todesopfer.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1459 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
906 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Niederösterreich
Schießerei in Amstetten: Polizei sucht nach Räuber
801 mal kommentiert
Einsatzkräfte am Ort des Geschehens
Mehr Kärnten
Wein, Hadn und mehr
Gaumenfreuden locken Besucher an den Klopeiner See
„Pfiat Gott“
Schmerzlicher Abschied des großen Grenzlandchores
Spur nach Kärnten
Warum Tiroler Landesrat der FPÖ nicht antwortet
Nach Wechsel vom KAC
16-Jähriger als Lichtblick in der VSV-Vorbereitung
Krone Plus Logo
Unfällen vorbeugen
Lotsen & Polizei: Für Sicherheit auf dem Schulweg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf