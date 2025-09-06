Gaumenfreuden locken Besucher an den Klopeiner See

Den kulinarischen Herbst feiern die Wirte am Klopeiner See heute, Samstag, mit dem Genuss-Seefest. Los geht’s mit Musik im „Moarktzelt“ direkt im Zentrum in Seelach.
Regionale Aussteller und heimische Produzenten locken heute mit ihren Säften, Likören, Weinen und Fleischwaren an den Klopeiner See. Mitten in Seelach findet nämlich das Genuss-Seefest statt – alles bei freiem Eintritt!
Den Startschuss gibt die „Musikkapelle Möchling-Klopeinersee“ mit dem Einmarsch und ihrem Platzkonzert ab 18.30 Uhr. Um 19 Uhr zeigen der Männergesangsverein Turnersee und die Schuhplattler „Lavamünder Buam“ ihr Können. Live spielt bis in die späten Abendstunden die Musikband „Swing Train“.
Besucher dürfen sich bei diesem besonderen Seefest auf eine kulinarische Reise der Extraklasse begeben: Von Hadn-Schmankerln über preisgekrönte Salami und köstliche Süßspeisen bis hin zu erlesenen Weinen.
Weintafel mit Expertenwissen
Ein hochwertiges Highlight des Abends sind die edlen Tropfen der südsteirischen Winzerlegende Erich Polz Senior. An der großen Weintafel beim Mochoritsch Eck ist der Experte sogar selbst zum Fachsimpeln und dem einen oder anderen Achterl zu haben.
Beim Café Reichmann wird mit zünftigen Stelzen gefeiert. Im „Enjoy“ lockt ein Trachtenclubbing mit Genuss-Bowle. Für die kleinsten Gäste gibt es ein liebevolles Kinderprogramm.
Für das musikalische Finale sorgen die Jagdhornbläser Jauntal (20.30 Uhr). Danach findet der traditionelle Anstich des Hirter Herbstbiers statt.
Anrainer sowie Besucher, die mit dem Auto kommen, sollten übrigens auf die Straßensperren achten. Die Westuferstraße ist von der Tourismusinformation bis zur Kreuzung mit dem Kleinseeweg von 12 Uhr bis 2 Uhr nachts gesperrt. Es wird örtlich umgeleitet.
