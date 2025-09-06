European Bike Week: „Tage des Donners“ zu Ende

Nein, wirklich kalt lassen diese Tage niemanden. Die nicht, die Fans von motorisierten Zweirädern sind und sich am Grollen der großhubigen amerikanischen Harley-Davidsons kaum satt hören können, noch die anderen, die es als Lärmbelästigung empfinden, die aber zeitlich durchaus begrenzt ist und in Kärnten nun schon fast traditionell den Sommer zu Ende führt. Und das auch in den nächsten Jahren tun wird. Längst sind die Bike-Weeks für 2026 (8. bis 13. September) und 2027 (7. bis 12.) schon terminisiert.