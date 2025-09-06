Fataler Unfall: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Während der European Bike Week rund um den Faaker See in Kärnten ist es Samstagmittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Bei einem Auffahrunfall wurde der Lenker eines Motorrads tödlich verletzt.
In der Nähe von Rosegg ereignete sich am Samstag zur Mittagszeit ein tragischer Unfall zwischen einem Motorrad und einem weiteren Fahrzeug – an Bord ein Mann und eine Beifahrerin. „Genaue Informationen fehlen noch, aber es ist zu einem Auffahrunfall gekommen“, erklärt die LPD Kärnten auf Anfrage. „Der Lenker wurde dabei tödlich verletzt.“
Während der Wiederbelebungsversuche war die Straße vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall auch verletzt. „Sie saß am Sozius und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus geflogen“, so die Polizei. Nun wird der genaue Ablauf des Unfalls geklärt.
