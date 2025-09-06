Fataler Unfall: Motorradfahrer tödlich verunglückt

In der Nähe von Rosegg ereignete sich am Samstag zur Mittagszeit ein tragischer Unfall zwischen einem Motorrad und einem weiteren Fahrzeug – an Bord ein Mann und eine Beifahrerin. „Genaue Informationen fehlen noch, aber es ist zu einem Auffahrunfall gekommen“, erklärt die LPD Kärnten auf Anfrage. „Der Lenker wurde dabei tödlich verletzt.“