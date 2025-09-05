Jetzt fix: Teamstürmer Kalajdzic wechselt zum LASK

Dass Kalajdzic, der drei Kreuzbandrisse verdauen musste, seinen Rhythmus wiederfindet, ist auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick von großer Bedeutung. „Für mich ist auch entscheidend, dass er regelmäßig spielt, dass er herangeführt wird“, betonte der Deutsche bei einer Pressekonferenz am Freitag. „Denn nach drei Kreuzbandrissen ist es einfach auch wichtig, dass er gesund bleibt. Und ich denke, dass er dort gute Chancen hat, zu spielen und trotzdem jetzt nicht auf Teufel komm raus jedes Spiel spielen muss. International spielt der LASK auch nicht. Von daher hat er, denke ich, auch vom Spiel zu Spiel genug Erholungsmöglichkeiten.“