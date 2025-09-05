Jetzt fix: Teamstürmer Kalajdzic wechselt zum LASK

Jetzt ist es fix: Sasa Kalajdzic wechselt per Leihe für ein Jahr von Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers zum LASK!
Die „Krone“ hatte bereits am Donnerstag berichtet, dass der Stürmer in Linz gesichtet worden sei und den Medizincheck absolvieren soll.
Der 28-jährige, 19-fache ÖFB-Teamkicker hatte am vergangenen Wochenende in der Premier League sein Comeback nach 18-monatiger Verletzungspause gegeben und will bei den Athletikern Schwung für die WM 2026 finden. „Für mich ist wichtig, Spielpraxis zu bekommen“, erklärte Kalajdzic in einer Aussendung des LASK.
Dass Kalajdzic, der drei Kreuzbandrisse verdauen musste, seinen Rhythmus wiederfindet, ist auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick von großer Bedeutung. „Für mich ist auch entscheidend, dass er regelmäßig spielt, dass er herangeführt wird“, betonte der Deutsche bei einer Pressekonferenz am Freitag. „Denn nach drei Kreuzbandrissen ist es einfach auch wichtig, dass er gesund bleibt. Und ich denke, dass er dort gute Chancen hat, zu spielen und trotzdem jetzt nicht auf Teufel komm raus jedes Spiel spielen muss. International spielt der LASK auch nicht. Von daher hat er, denke ich, auch vom Spiel zu Spiel genug Erholungsmöglichkeiten.“
„Etwas ganz Besonderes“
Kalajdzic, der bei Wolverhampton die gesamte Saisonvorbereitung mitmachte und LASK-Sportdirektor Dino Buric noch aus seiner Zeit bei der Admira kennt, bekundete große Freude über den Deal am letzten Tag des Transferfensters in der Bundesliga.
„Für mich persönlich ist es etwas ganz Besonderes, wieder nach Österreich zurückzukehren – in mein Heimatland, wo meine fußballerischen Anfänge liegen und wo ich natürlich noch zahlreiche Familie und Freunde habe - und hier wieder dem nachzugehen, was ich die letzten Jahre leider größtenteils schmerzlich vermisst habe: Fußball spielen“, schrieb Kalajdzic auf Instagram. „Jetzt geht‘s darum, wieder in den Rhythmus zu kommen und der Mannschaft schnellstmöglich mit meiner Leistung und Toren zu helfen.“
In Linz sind die Konkurrenten des Zwei-Meter-Manns im Mittelsturm Maximilian Entrup und Samuel Adeniran, Letzterer traf in der neuen Saison einmal. Kalajdzic, der in der Vergangenheit neben der Admira und Wolverhampton auch den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in seiner Vita stehen hat, zeigte besonders für den VfB auf. In der Saison 2020/21 war der Wiener mit 16 Toren einer der sechs treffsichersten Schützen im deutschen Oberhaus. „Er ist ein absoluter Ausnahmespieler und eine Bereicherung für die gesamte österreichische Bundesliga“, meinte Buric.
