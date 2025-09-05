Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leih-Coup

Jetzt fix: Teamstürmer Kalajdzic wechselt zum LASK

Bundesliga
05.09.2025 14:37
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA)

Jetzt ist es fix: Sasa Kalajdzic wechselt per Leihe für ein Jahr von Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers zum LASK!

0 Kommentare

Die „Krone“ hatte bereits am Donnerstag berichtet, dass der Stürmer in Linz gesichtet worden sei und den Medizincheck absolvieren soll.

Der 28-jährige, 19-fache ÖFB-Teamkicker hatte am vergangenen Wochenende in der Premier League sein Comeback nach 18-monatiger Verletzungspause gegeben und will bei den Athletikern Schwung für die WM 2026 finden. „Für mich ist wichtig, Spielpraxis zu bekommen“, erklärte Kalajdzic in einer Aussendung des LASK.

Dass Kalajdzic, der drei Kreuzbandrisse verdauen musste, seinen Rhythmus wiederfindet, ist auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick von großer Bedeutung. „Für mich ist auch entscheidend, dass er regelmäßig spielt, dass er herangeführt wird“, betonte der Deutsche bei einer Pressekonferenz am Freitag. „Denn nach drei Kreuzbandrissen ist es einfach auch wichtig, dass er gesund bleibt. Und ich denke, dass er dort gute Chancen hat, zu spielen und trotzdem jetzt nicht auf Teufel komm raus jedes Spiel spielen muss. International spielt der LASK auch nicht. Von daher hat er, denke ich, auch vom Spiel zu Spiel genug Erholungsmöglichkeiten.“

„Etwas ganz Besonderes“
Kalajdzic, der bei Wolverhampton die gesamte Saisonvorbereitung mitmachte und LASK-Sportdirektor Dino Buric noch aus seiner Zeit bei der Admira kennt, bekundete große Freude über den Deal am letzten Tag des Transferfensters in der Bundesliga.

Sasa Kalajdzic mit Teamchef Ralf Rangnick
Sasa Kalajdzic mit Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

„Für mich persönlich ist es etwas ganz Besonderes, wieder nach Österreich zurückzukehren – in mein Heimatland, wo meine fußballerischen Anfänge liegen und wo ich natürlich noch zahlreiche Familie und Freunde habe - und hier wieder dem nachzugehen, was ich die letzten Jahre leider größtenteils schmerzlich vermisst habe: Fußball spielen“, schrieb Kalajdzic auf Instagram. „Jetzt geht‘s darum, wieder in den Rhythmus zu kommen und der Mannschaft schnellstmöglich mit meiner Leistung und Toren zu helfen.“

In Linz sind die Konkurrenten des Zwei-Meter-Manns im Mittelsturm Maximilian Entrup und Samuel Adeniran, Letzterer traf in der neuen Saison einmal. Kalajdzic, der in der Vergangenheit neben der Admira und Wolverhampton auch den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in seiner Vita stehen hat, zeigte besonders für den VfB auf. In der Saison 2020/21 war der Wiener mit 16 Toren einer der sechs treffsichersten Schützen im deutschen Oberhaus. „Er ist ein absoluter Ausnahmespieler und eine Bereicherung für die gesamte österreichische Bundesliga“, meinte Buric.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Linz
LASKWolverhampton Wanderers
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
180.045 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
170.122 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
157.757 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1205 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Bundesliga
Leih-Coup
Jetzt fix: Teamstürmer Kalajdzic wechselt zum LASK
Geballte Rapid-Power
Stimmen Sie ab: Wer erzielte das Tor des Monats?
Millionenschweres Ass
Transfer-Coup! Kalajdzic vor Österreich-Heimkehr
1,95-Meter-Hüne
WSG Tirol holt deutschen Verteidiger Kubatta
Ab der Saison 2026/27
TV-Vertrag: Ca. 35 Millionen für die „Planbarkeit“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf