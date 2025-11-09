Raimanns Colts schlagen Atlanta bei Hit in Berlin!

Taylor kam als überragender Mann des Spiels zudem auf 244 Rushing Yards. Colts-Quarterback Daniel Jones warf den Ball einmal in die Endzone und hielt sein Team mit eigenen Läufen im Spiel. Dem Spielmacher unterliefen allerdings auch eine Interception und ein Fumble. Raimann blockte in der nach Punkten besten Offensive der Liga vor Familie und Freunden auf der Tribüne fehlerfrei, kassierte aber auch eine Strafe. Für die Falcons war es die sechste Niederlage und die vierte in Serie.