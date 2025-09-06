Maxglaner Hauptstraße bleibt heute wieder autofrei
Von 10 bis 20 Uhr
Sobald die Autos von der Maxglaner Hauptstraße verbannt sind, kehrt die Lebensfreude ein. So zumindest lautet der Plan für den heutigen autofreien Samstag in Maxglan.
„Über 20 Jahre gibt es unser Stadtteilfest jetzt schon und wir machen damit auch weiter“, erzählt Veranstalterin Sandra Perrotta fest entschlossen. Auch heute wird Besuchern aller Altersgruppen wieder ein vielfältiges Programm geboten.
So gibt es etwa mobile Basketball-Plätze, Trampolin-Stationen, Foodtrucks, die Möglichkeit sein Fahrrad überprüfen zu lassen und vieles mehr.
Zur Eröffnung spielt die Trachtenmusikkapelle Maxglan, zahlreiche Straßenmusiker sorgen den ganzen Tag lang für Unterhaltung.
