Von 10 bis 20 Uhr

Maxglaner Hauptstraße bleibt heute wieder autofrei

Salzburg
06.09.2025 11:00
In der Maxglaner Hauptstraße wird es heute gesellig
In der Maxglaner Hauptstraße wird es heute gesellig(Bild: Markus Tschepp)

Sobald die Autos von der Maxglaner Hauptstraße verbannt sind, kehrt die Lebensfreude ein. So zumindest lautet der Plan für den heutigen autofreien Samstag in Maxglan.

0 Kommentare

„Über 20 Jahre gibt es unser Stadtteilfest jetzt schon und wir machen damit auch weiter“, erzählt Veranstalterin Sandra Perrotta fest entschlossen. Auch heute wird Besuchern aller Altersgruppen wieder ein vielfältiges Programm geboten.

So gibt es etwa mobile Basketball-Plätze, Trampolin-Stationen, Foodtrucks, die Möglichkeit sein Fahrrad überprüfen zu lassen und vieles mehr.

Zur Eröffnung spielt die Trachtenmusikkapelle Maxglan, zahlreiche Straßenmusiker sorgen den ganzen Tag lang für Unterhaltung.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

