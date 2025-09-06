Stella regiert jetzt die Muay Thai-Welt!

„Überwältigt vor Freude“

Die Polizeisportlerin hält nun bei einer Bilanz von 9:1 Siegen und setzte sich als erste heimische Athletin auf den Thron der Weltbesten bei One. Danach konnte sie es selbst nicht fassen: „Es ist einfach unglaublich! Es ist eine riesige Ehre, hier so eine Möglichkeit zu erhalten und gegen so eine Gegnerin anzutreten. Ich bin überwältigt vor Freude“, war sie auch kurz den Tränen nahe. „Mein Team sagte mir, dass ich ruhig bleiben sollte und mich nicht verrückt machen lassen soll. Ich bin dann eh schnell aufgewacht, ganz offensichtlich“, spielte sie auf die lädierte Nase an. „Mein Vater sieht mir jetzt zum dritten Mal zu, zum Glück hat er sich schon daran gewöhnt“, konnte sie gleichzeitig aber auch schon wieder lachen.