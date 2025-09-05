China weist Trumps Forderung an Europäer zurück

China und Russland hatten ihre strategischen Beziehungen zuletzt weiter ausgebaut. Am Mittwoch nahm Kreml-Chef Wladimir Putin an der Seite von Präsident Xi Jinping an einer Militärparade in Peking anlässlich des 80. Jahrestages der Kapitulation Japans zum Ende des Zweiten Weltkriegs teil. Die chinesische Regierung hatte mit Blick auf die Einladungen von Staatsgästen zu der Parade erklärt, es gehe darum, „gemeinsam mit friedliebenden Ländern und Völkern die Geschichte zu bewahren, das Andenken an die Märtyrer zu würdigen, Frieden wertzuschätzen und die Zukunft zu gestalten“.